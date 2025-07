Potenza, rifiuti: controlli a tappeto e multe per i cittadini. Ecco i dettagli

In un solo turno di servizio, all’inizio del mese di luglio, il personale della Polizia locale ha controllato 29 utenti e rilevato 4 violazioni contestate, per:

errato conferimento e mancato rispetto delle ordinanze comunali n. 99 del 15 dicembre 2017 e n. 96 del 4 ottobre 2016;

mancata differenziazione dei rifiuti e conferimento nei cassonetti stradali, nonostante l’area risulti già servita dal sistema ‘porta a porta’;

50 euro la sanzione applicata per ogni violazione.

Continua quindi il pattugliamento, anche in abiti civili, della Polizia locale in tutta la città a contrasto dell’abbandono dei rifiuti in spregio alle disposizioni normative in materia.

I controlli hanno interessato in particolare via Serre, via della Botte, all’altezza delle intersezione con la Tangenziale Nord, e via Giovanni XXIII.

Afferma la Comandante Santoro:

“Contrastare il conferimento dei rifiuti non conforme alle disposizioni normative non rappresenta soltanto una attività di richiamo al rispetto della legge, ma una azione di recupero del decoro urbano e della salubrità degli spazi; e’ necessario evitare che i punti di raccolta diventino luoghi di ritrovo di animali di ogni tipo o aree di innesco di incendi. Il richiamo è sempre al buon senso di tutti ed al rispetto della legge”.