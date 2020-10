Potenza: rifiuti, erbacce e disservizi su questa strada! Ecco la segnalazione

Degrado a Potenza.

Questa la segnalazione inviata da una cittadino preoccupato per la cattiva gestione e manutenzione in cui versa Via Rifreddo (ex strada statale 92):

“Appaiono rifiuti sparsi qua e là, sul ciglio della strada, come se fosse una discarica a cielo aperto!

Ci sono piante incolte ovunque che tolgono pericolosamente la visuale della strada, tra l’altro percorsa da molti autobus extraurbani e dai motociclisti della domenica.

E per non farci mancare nulla, sono presenti avvallamenti e fossi di ogni genere”.

Molti sono i disservizi a noi segnalati:

Pochi e sempre pieni i bidoni per la raccolta differenziata;

Servizio di trasporto urbano inesistente;

Mancanza della rete del metano;

Illuminazione pubblica solo lungo la via principale;

Erogazione dell’acqua, soprattutto d’estate, a intermittenza.

E per concludere:

“Abbiamo anche i cinghiali che passeggiano liberamente”.

Di seguito alcune foto.

Cosa ne pensate?

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)