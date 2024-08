Potenza, sedie sdraio in Piazza Prefettura: tanti hanno apprezzato, alcuni hanno distrutto e rubato. Il commento del sindaco

Desidero esprimere la mia gratitudine a “Basilicata Creativa” e a tutti i cittadini di Potenza che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa “Potenza è”.

Questa iniziativa non si limita, come alcuni hanno strumentalmente interpretato, a essere una semplice installazione di sedie a sdraio in Piazza Prefettura.

Al contrario, rappresenta un invito alla riflessione, alla condivisione e alla partecipazione attiva, utilizzando anche strumenti tecnologici avanzati come i codici QR per permettere ai cittadini di esprimere le proprie idee e i propri sentimenti sulla città.

È importante sottolineare che, contrariamente a quanto affermato da alcuni in malafede, l’iniziativa non ha comportato alcun costo per le casse comunali.

“Basilicata Creativa” ha deciso di farsi carico di tutte le spese, rinunciando persino alle poche decine di euro che erano inizialmente state stanziate dal Comune per la stampa.

È stato meraviglioso vedere tanti cittadini usufruire di questi spazi e manifestare le loro opinioni, in un modo simile a quanto avviene da sempre a Londra con lo Speakers’ Corner a Hyde Park e in molte altre città del mondo con iniziative similari, vedi Time Square a New York.

A coloro che non hanno compreso appieno il significato di questa iniziativa, rivolgo un invito a guardare oltre la superficie e a scoprire le motivazioni profonde che essa rappresenta.

Sono convinto che, con una valutazione più attenta, anche loro potranno apprezzarne il valore.

Non posso tuttavia nascondere il mio disappunto per quella piccola minoranza che ha dimostrato inciviltà, rompendo e/o rubando le sdraio.

Questo atto non rappresenta la civiltà, l’educazione e il buon senso della nostra comunità.

Ho già richiesto la collaborazione delle autorità competenti, che ringrazio anticipatamente, per individuare i responsabili attraverso le videocamere di sorveglianza.

Potenza è una città di sani principi e le iniziative a suo favore non saranno mai compromesse da un manipolo di malintenzionati.

Continuiamo con la determinazione di sempre, per il bene e la bellezza della nostra città, insieme.