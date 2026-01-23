Potenza si conferma in prima linea per la sicurezza in rete: ecco lo speciale protocollo

Firmato a Potenza il protocollo d’intesa tra la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Potenza e il Corecom Basilicata.

Come fa sapere la Questura del capoluogo, si tratta di:

“Un impegno concreto per:

prevenire il cyberbullismo;

contrastare i rischi del web;

promuovere un uso consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

Le attività di informazione e prevenzione saranno rivolte a studenti e docenti degli istituti scolastici della Regione Basilicata, negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità e della cyber-sicurezza”.