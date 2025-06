Potenza: siglato un protocollo per valorizzare 13 borghi della provincia. Ecco cosa prevede

La Rete di Cooperazione Turistica BEL (Borghi Eccellenti Lucani) e L’Agenzia di Promozione Territoriale (APT) della Basilicata hanno siglato un protocollo d’intesa che segna l’avvio di una strategica collaborazione per la promozione turistica di tredici comuni lucani:

Sant’Angelo le Fratte,

Balvano,

Bella,

Pescopagano,

Grumento Nova,

Vietri di Potenza,

Campomaggiore,

Castelmezzano,

Pietrapertosa,

San Fele,

Ruoti,

Rapone,

Vaglio Basilicata.

L’accordo, sottoscritto dal Direttore generale dell’APT, Margherita Sarli, e dal sindaco di Sant’Angelo le Fratte, Vincenzo Ostuni, quale comune capofila della Rete, punta a superare le dimensioni locali per intercettare flussi turistici nazionali e internazionali attraverso un’offerta integrata e competitiva.

La partnership si articola nella creazione di itinerari tematici che valorizzino il patrimonio naturale e culturale dei territori aderenti, in piena sintonia con la programmazione regionale dell’APT.

Gli itinerari nasceranno dalla volontà di offrire esperienze turistiche innovative e tematiche, orientate a target diversificati, e contribuiranno allo sviluppo sociale, culturale ed economico delle comunità coinvolte.

Il protocollo prevede l’istituzione di un gruppo di coordinamento composto da delegati dell’APT e amministratori della Rete BEL, sotto la supervisione del coordinatore Michele Miglionico, per garantire l’efficace realizzazione delle attività programmate.

Questa collaborazione rappresenta un modello strategico per il rilancio del turismo nei piccoli borghi, creando le premesse per uno sviluppo sostenibile che rafforzi l’attrattività complessiva della Basilicata come destinazione turistica d’eccellenza.