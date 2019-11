Potenza: sold out al Viviani per l’attesissima partita contro la Reggina!

Gran chiasso, al Viviani, domani, per il match Potenza-Reggina, valido per la tredicesima giornata di andata del girone C della serie C.

Entrambe le squadre vantano record di tutto rispetto: il Potenza non ha mai subito gol in casa in sei partite, mentre la Reggina ha sempre segnato nei dodici turni del girone.

I numeri parlano di sold out.

Migliaia, infatti, i tifosi pronti ad assistere all’attesissimo scontro: i rossoblù, secondi in classifica, scenderanno in campo con 24 punti, 4 in meno rispetto alla capolista calabrese.

Per questo la società del Potenza Calcio, in un post pubblico, consiglia:

“di recarsi allo stadio in largo anticipo, così da agevolare il regolare afflusso”.

Anche se la scorsa volta i nostri Leoni non hanno vinto, non perdiamo le speranze, perché “U’Putenz’ è semb’nù squadron’!”.