Potenza, tantissimi auguri a nonna Antonia: 100 anni di vita e saggezza!

Un traguardo che profuma di storia, di affetti e di ricordi condivisi: Potenza festeggia i 100 anni di Antonia Martucci, una delle sue cittadine più longeve, esempio vivente di forza, serenità e amore per la vita.

Nonna Antonia ha attraversato un intero secolo di cambiamenti con lo sguardo attento di chi ha saputo affrontare con coraggio ogni stagione dell’esistenza.

Tra i ricordi della giovinezza trascorsa tra sacrifici e momenti di comunità, la sua voce custodisce ancora la memoria di un passato fatto di valori solidi e relazioni autentiche (quelli che oggi trasmette con affetto ai nipoti).

Circondata dall’amore, l’hanno festeggiata familiari, amici e parenti.

Il Sindaco Telesca, che ha portato con sé il saluto e l’abbraccio dell’intera città, le ha consegnato una targa commemorativa.

Tra sorrisi, fotografie e inevitabili momenti di commozione, la giornata si è trasformata in una festa della memoria e della famiglia: una testimonianza di come, anche nel fluire del tempo, la comunità sappia riconoscere e celebrare chi ne incarna i valori più belli.

I migliori auguri anche dalla nostra Redazione.