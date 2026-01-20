Sarachella accende Potenza: questo il Carnevale 2026 con 17 giorni di eventi!

Dall’1 al 17 febbraio: diciassette giorni di eventi dedicati a Sarachella, la maschera simbolo dell’identità potentina.

Prende il via sabato 1° febbraio il Carnevale Potentino 2026, che quest’anno celebra la tradizione lucana con il tema “La Maschera & le Maschere – Il Carnevale Potentino”.

Un programma di diciassette giorni che vedrà protagonista Sarachella, la maschera simbolo dell’identità potentina riconosciuta dal Consiglio Comunale nel 2018, attraverso spettacoli, concerti, mostre, convegni ed eventi diffusi in tutta la città.

“Riprendiamo il Carnevale Potentino dal primo febbraio con 17 giorni intensissimi – dichiara l’Assessore alla Cultura Francesco Falotico – Un Carnevale che si lega a Sarachella, che nel 2018 abbiamo consacrato in Consiglio Comunale riconoscendo un percorso fatto da un lavoro storico a partire dall’impegno svolto dai club service”.

“Voglio ringraziare in modo particolare tutti coloro che hanno concorso al risultato di avere una maschera riconosciuta e condivisa – prosegue l’Assessore – Figure fondamentali come Margherita Locantore D’Elicio, Rocco Cantore, Lucio Tufano, Tonino Nella, tutta l’Associazione Nessuno Escluso e l’Ufficio Cultura, che hanno lavorato perché questa maschera diventasse patrimonio di tutti i potentini”.

“Sarachella – spiega Falotico – è una maschera che ha un bagaglio importante.

Ha bisogno d’altro, non può vivere in solitudine ma deve vivere a vantaggio della nostra comunità. Un ringraziamento speciale va al preside Paolo Malinconico del Liceo Gropius, che insieme a Gianfranco Blasi e Anna Maria Molinari ha sempre creduto in questo progetto.

Voglio ringraziare Teresa Tancredi per aver portato per la prima volta Sarachella in teatro e Ateneo Musica Basilicata con la partecipazione di Mario Ierace che hanno dato a questa maschera la dignità artistica che merita”.

L’Assessore Falotico sottolinea il contributo fondamentale del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico Walter Gropius ricordando con gratitudine il lavoro svolto quando l’istituto era ancora Istituto d’Arte, sotto la guida della preside Rosalinda Cancro.