Potenza, trasporto urbano: presto queste corse saranno ripristinate. Attenzione alta anche su questa zona con ingorghi. Tutte le novità

L’Ufficio Trasporti della Provincia ha prescritto a Cotrab il ripristino del percorso degli autobus extraurbani entro il 2 febbraio.
Come fa sapere l’assessore alla viabilità di Potenza, Giuzio:
- “gli autobus che percorrevano Via Cavour; Corso Garibaldi; Piazza XVIII Agosto; Via Vaccaro torneranno a fare questo tragitto;
- mentre al ritorno percorreranno: viale Marconi; Via Torraca; via Cavour.
Una decisione che conferma in modo inequivocabile che la soppressione di queste fermate non è dipesa da scelte del Comune di Potenza.
Con il Sindaco Vincenzo Telesca continueremo a monitorare attentamente la viabilità e saremo pronti a intervenire con i giusti correttivi, qualora si rendessero necessari.
- Dalla prossima settimana, inoltre, lavoreremo per risolvere il problema degli ingorghi nei pressi dell’Istituto Alberghiero, in via Anzio.
- Stiamo predisponendo una ordinanza che obblighi gli autobus extraurbani a fermarsi esclusivamente negli stalli a loro riservati in via della Cittadinanza Attiva e non davanti l’ingresso dell’istituto Alberghiero”.