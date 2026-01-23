ULTIME NEWS

Potenza, trasporto urbano: presto queste corse saranno ripristinate. Attenzione alta anche su questa zona con ingorghi. Tutte le novità

23 Gennaio 2026

L’Ufficio Trasporti della Provincia ha prescritto a Cotrab il ripristino del percorso degli autobus extraurbani entro il 2 febbraio.

Come fa sapere l’assessore alla viabilità di Potenza, Giuzio:

  • gli autobus che percorrevano Via Cavour; Corso Garibaldi; Piazza XVIII Agosto; Via Vaccaro torneranno a fare questo tragitto;
  • mentre al ritorno percorreranno: viale Marconi; Via Torraca; via Cavour.

Una decisione che conferma in modo inequivocabile che la soppressione di queste fermate non è dipesa da scelte del Comune di Potenza.

Con il Sindaco Vincenzo Telesca continueremo a monitorare attentamente la viabilità e saremo pronti a intervenire con i giusti correttivi, qualora si rendessero necessari.

  • Dalla prossima settimana, inoltre, lavoreremo per risolvere il problema degli ingorghi nei pressi dell’Istituto Alberghiero, in via Anzio.
  • Stiamo predisponendo una ordinanza che obblighi gli autobus extraurbani a fermarsi esclusivamente negli stalli a loro riservati in via della Cittadinanza Attiva e non davanti l’ingresso dell’istituto Alberghiero”.