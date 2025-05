Potenza, “lavoratrici e lavoratori del pubblico impiego chiedono risposte concrete e attenzione”. La situazione

La UIL FPL ha partecipato oggi all’incontro della delegazione trattante presso il Comune di Potenza con la Presenza del Sindaco e dell’Assessore Falotico, che ha segnato l’insediamento ufficiale della nuova RSU.

Il Segretario Regionale aggiunto UIL FPL Verrastro Giuseppe ha riferito:

“Un passaggio importante che dà avvio alla contrattazione decentrata per il 2025, in un contesto in cui lavoratrici e lavoratori del pubblico impiego chiedono risposte concrete e attenzione reale alle proprie esigenze.

Il sindacato ha espresso i migliori auguri di buon lavoro alla nuova rappresentanza, evidenziando la necessità di un fronte unito e responsabile capace di rappresentare al meglio i bisogni del personale, attraverso un confronto costruttivo ma fermo con l’Amministrazione.

Durante l’incontro, la UIL FPL ha posto con decisione la questione del Fondo per le risorse decentrate, accogliendo positivamente l’ipotesi dell’Amministrazione di applicare il DL PA per consentire un incremento del fondo oltre il tetto previsto.

È stato ribadito che tutte le risorse disponibili devono essere destinate ai lavoratori, a riconoscimento del lavoro svolto e a supporto delle prestazioni rese in un contesto di crescente carico di responsabilità e carenza di personale.

È stato presentato anche il nuovo regolamento sul contenzioso tributario, che sarà oggetto di approfondimento tecnico nei prossimi giorni.

La UIL FPL ha chiesto di poter presentare osservazioni e proposte correttive, con l’obiettivo di migliorare il testo sia dal punto di vista operativo che della tutela del personale.

Allo stesso tempo, è stata sollecitata l’approvazione, in una prossima delegazione, del regolamento relativo ai servizi e alle forniture, con la richiesta di garantire massima trasparenza e confronto.

Sul tema della Polizia Locale, il sindacato ha espresso una netta contrarietà all’introduzione del turno notturno, ritenendo inaccettabile che si possa ipotizzare una riorganizzazione dei turni senza un adeguato potenziamento degli organici.

Una misura del genere, oltre a essere insostenibile, metterebbe a rischio la sicurezza degli operatori.

Per affrontare il tema, è stato fissato un tavolo di confronto per il 6 Giugno.

La UIL FPL ha anche sollecitato il riconoscimento economico per il personale della Polizia Locale che ha prestato servizio aggiuntivo in occasione del passaggio del Giro d’Italia, sottolineando l’importanza di valorizzare l’impegno straordinario con un adeguato ristoro.

Altro tema centrale è stato quello della stabilizzazione del personale impiegato nei progetti PON.

Il sindacato ha chiesto un avviso di ricognizione per individuare i lavoratori con i requisiti per l’assunzione stabile.

L’Amministrazione ha confermato che procederà in tal senso dopo la variazione di Bilancio, con avvio delle stabilizzazioni previsto per dicembre.

Infine, è stata richiesta l’erogazione della produttività 2023, ancora non corrisposta, sollecitando un intervento tempestivo.

La UIL FPL continuerà a svolgere con determinazione il proprio ruolo, vigilando sulle scelte dell’Amministrazione e chiedendo che ogni decisione sia orientata al reale benessere dei lavoratori.

Nessuna scelta unilaterale sarà accettata: il nostro impegno resta saldo al fianco del personale del Comune di Potenza”.