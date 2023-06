Potenza, viadotto sul canale del Gallitello, Via Roma e Via Costa della Gaveta: ecco le modifiche alla circolazione

Tre ordinanze emesse dal Comune di Potenza per informare i cittadini su queste modifiche alla circolazione.

Le modifiche interessano viadotto sul canale del Gallitello, Via Roma e Via Costa della Gaveta.

Eccole di seguito:

“Ordinanza Dirigenziale N°: 260/2023

OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare e/o il senso unico alternato del viadotto sul canale del Gallitello.

Premesso che, è necessario eseguire da parte di questa Amministrazione, i lavori di manutenzione del viadotto sul canale di Gallitello, in via del Gallitello, affidati dal Comune di Potenza all’impresa “COGEF”;

Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza di chiusura temporanea al traffico veicolare della zona oggetto di intervento, per garantire la sicurezza di cose e persone;

Visto:

– il vigente regolamento che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare l’art. 7 (comma 7);

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

– gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

il giorno 1/6/2023 dalle ore 8,30 fino a cessate esigenze, la chiusura al traffico veicolare e/o il senso unico alternato, del viadotto sul canale del Gallitello;

il traffico veicolare proveniente da c.da Dragonara e via del Seminario Maggiore sarà deviato su via Isca del Pioppo;

il traffico veicolare proveniente da via Isca del Pioppo potrà dirigere su c.da Dragonara e su via del Seminario Maggiore;

il traffico veicolare proveniente da via del Gallitello verrà smistato su via del i Molinari e da via dei Molinari su via del Gallitello;

AVVISA

che la ditta esecutrice dei lavori è obbligata, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992;

ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale e pedonale, segnalando per questi ultimi percorsi alternativi al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi;

a provvedere a rendere visibile, il personale addetto ai lavori, ai veicoli in transito;

a ripristinare lo stato dei luoghi, a perfetta regola d’arte, all’ultimazione dei lavori;

La presente Ordinanza può essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze.

Ordinanza Dirigenziale N°: 261/2023

“OGGETTO: divieto di transito in Via Roma.

Premesso che FAL S.r.L. intende procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza dell’intervento denominato “Lavori di implementazione opere idriche tra viale dell’Unicef e via Roma” a far data dal giorno 5 Giugno c.a.;

con istanza prot.58349/23 del 23 Maggio 2023, il Responsabile Unico del Procedimento, Vito Filippetti, ha richiesto l’emanazione di apposita ordinanza per la chiusura al transito di via Roma interessata dai lavori sopracitati nel tratto viario indicato nella planimetria allegata di seguito specificato:

– 1° fase tratto da pozzetto F15 a pozzetto F09 – 2° fase tratto da pozzetto F15 a innesto vasca di accumulo Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza di divieto di transito, per permettere alle FAL,S.r.L. di consegnare i lavori in via d’urgenza dell’intervento denominato “ Lavori di implementazione opere idriche tra viale dell’Unicef e via Roma”;

Visto

l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali – “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

Vist gli artt. 5 (comma 3), 7, 158 e 159 (comma g) del D.L vo n° 285 del 30/4/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni;

AUTORIZZA dalle ore 7:00 del giorno 5/6/2023, fino a cessate esigenze la ditta incaricata dei suddetti lavori da FAL,S.r.L. a transitare e stazionare con i propri mezzi nel tratto viario interdetto al transito;

DISPONE

dalle ore 7:00 del giorno 5/6/2023, fino a cessate esigenze il divieto di transito in via Roma nel tratto viario di seguito specificato:

– 1° fase tratto da pozzetto F15 a pozzetto F09

– 2° fase tratto da pozzetto F15 a innesto vasca di accumulo così come da planimetria allegate che diventa parte integrante della presente ordinanza;

AVVISA

Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine sono incaricate di curarne l’osservanza contro i contravventori della seguente ordinanza sarà proceduto tramite sanzioni penali e amministrative dettate dalle norme del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.L. 30.4.1992 N. 285, nonché dal D.P.R. 16.12.19;

La presente Ordinanza, può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze.

Ordinanza Dirigenziale N°: 259/2023

“OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare in Via Costa della Gaveta fra i civici 43 e 59.

Premesso che, a causa di un movimento franoso si è verificata una interruzione della condotta di acqua potabile e di acque nere, in via Costa della Gaveta nel tratto compreso fra i civici 43 e 59, pertanto, per permettere il ripristino in urgenza di dette condotte da parte di “ACQUEDOTTO LUCANO”, e necessaria la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto interessato dai lavori;

Considerato che è necessario emettere apposita ordinanza di chiusura al traffico veicolare opportunamente segnalato, del tratto di strada in via costa della Gaveta fra i civici 43 e 59, per consentire la perimetrazione del cantiere in assoluta sicurezza; Visto: – il vigente regolamento che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare l’art. 7 (comma 7);

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

– gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

dalle ore 13.00 del giorno 31/5/2023 fino a cessate esigenze la chiusura al traffico veicolare opportunamente segnalato

in via Costa della Gaveta, precisamente sul tratto di strada compreso fra i civici 43 e 59;

AVVISA

che la ditta esecutrice dei lavori è obbligata, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992;

ad apporre tutta la segnaletica stradale occorrente e prevista dall’ art. 31 del D.P.R. 495/1992 concordandosi con l’ufficio segnaletica dell’Ente;

ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale e pedonale, segnalando per questi ultimi percorsi alternativi al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi;

a provvedere a rendere visibile, il personale addetto ai lavori, ai veicoli in transito;

a ripristinare lo stato dei luoghi, a perfetta regola d’arte, all’ultimazione dei lavori;

l’apposizione dei segnali di divieto di sosta dovrà essere immediatamente comunicata alla centrale operativa della PL”.

