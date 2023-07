Purtroppo ancora una vittima sulla Potenza-Melfi: “serve più sicurezza”. Ecco la richiesta

“La statale Potenza-Melfi conferma tutta sua drammatica pericolosità, serve più sicurezza delle strade lucane. Incredula, sconvolta l’intera Ugl di Potenza e Matera per il brutto incidente, uno scontro frontale sulla strada statale 658 all’altezza dello Scalo di Vaglio con il bilancio di un morto e tre feriti.

Il deceduto, 51 anni, è di Policoro (MT) (Rocco B., classe 1972): sono state coinvolte nello scontro due vetture, una Mercedes ed un Opel.

Altre tre persone ferite, tutte trasportate in ospedale al San Carlo di Potenza.

Come Ugl non possiamo che richiamare nuovamente e incessantemente a raccolta istituzioni, enti, associazioni, dall’Anas, alla Regione Basilicata per avviare una fase di monitoraggio e di controllo, accendendo i riflettori sullo stato disastroso delle nostre strade.

Basta commentare i tanti morti sulle nostre strade”.

E’ quanto dichiarano congiuntamente i Segretari Provinciali dell’Ugl Potenza e Matera, Giuseppe Palumbo e Pino Giordano sull’ennesimo incidente stradale mortale:

“Siamo sconvolti, l’Ugl esprime cordoglio, ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica perdita e augura, fiduciosi e affidandoci nella Speranza del Signore, una pronta e immediata guarigione ai tre feriti”.

