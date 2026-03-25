Raccolta differenziata porta a porta nelle contrade di Potenza: “risultati straordinari”. Ecco i dati

“Un risultato che possiamo definire senza esitazioni stratosferico”.

Così l’Assessore all’Ambiente del Comune di Potenza, Michele Beneventi, commenta i dati relativi al servizio di raccolta differenziata porta a porta in nove contrade della città.

A circa due mesi e mezzo dall’inizio del servizio, i numeri confermano il successo dell’iniziativa: sono 14 le postazioni di raccolta eliminate, segno evidente di una transizione concreta verso un sistema più efficiente, sostenibile e decoroso.

Il dato più significativo riguarda la percentuale di raccolta differenziata porta a porta che a metà marzo ha raggiunto l’82,2%. Attualmente sono 1.700 le utenze servite su un totale di 1.936 presenti nelle contrade interessate.

Va precisato che una parte consistente di queste ultime è costituita da seconde case o abitazioni non occupate, mentre una quota residuale riguarda cittadini che non hanno ancora ritirato i bidoni, verosimilmente per situazioni legate alla regolarità della posizione Tari.

Dal punto di vista quantitativo, il totale dei rifiuti raccolti è pari a 117,21 tonnellate, così suddivise: organico 43,73%, plastica 16,07%, vetro 11,84%, carta 10,31%.

L’indifferenziato si attesta invece al 18%, un dato particolarmente rilevante se confrontato con il passato.

Infatti, mettendo a confronto i mesi di gennaio e febbraio 2025 con lo stesso periodo del 2026, si registra una riduzione dell’indifferenziato pari a ben 65 tonnellate. Un risultato che non solo evidenzia un miglioramento ambientale significativo, ma si traduce anche in una riduzione dei costi di gestione del servizio.

“Questi numeri dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta – prosegue Beneventi –. La collaborazione dei cittadini è stata fondamentale e continueremo a lavorare per estendere e migliorare ulteriormente il servizio, con l’obiettivo di rendere Potenza sempre più sostenibile e virtuosa.

Ringrazio gli operatori dell’Acta per l’instancabile lavoro, l’Amministratore unico Ignazio Petrone e il sindaco Vincenzo Telesca per l’impegno e l’attenzione verso la promozione di politiche ambientali efficaci e nel rafforzare il dialogo con la cittadinanza, elemento chiave per il successo della raccolta differenziata” conclude Beneventi.