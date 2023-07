Raccolta differenziata: Vietri di Potenza tra i migliori 7 Comuni della Basilicata per risultati raggiunti. I dettagli

Vietri di Potenza fa registrare il miglior risultato di sempre per quanto riguarda la raccolta differenziata da quando quest’ultima è partita in paese.

Lo si evince dall’ultima edizione di “Comuni Ricicloni 2023” di Legambiente, che nei giorni scorsi a Roma ha presentato i risultati e ha inserito Vietri di Potenza nei migliori sette Comuni della Basilicata per quanto riguarda i risultati raggiunti.

In particolare, il Comune vietrese ha raggiunto quest’anno il 79,2 % come dato per la raccolta differenziata.

Analizzando tutte le edizioni di Legambiente, si tratta del miglior risultato di sempre.

Nel 2012, 2013, 2014 e 2015 il Comune di Vietri di Potenza non è mai risultato nella classifica di Legambiente.

Nel 2016 percentuale di raccolta differenziata al 72,31 %, nel 2017 e 2018 il Comune non risultava nell’elenco dei nove lucani inseriti da Legambiente nello speciale.

Dal 2019 in poi percentuali variabili e in aumento dal 67,5 % al 79,2 % di quest’anno.

Un miglioramento di circa 6 punti rispetto allo scorso anno.

Così il Sindaco Christian Giordano:

“L’aspetto più rilevante è che emerge in maniera chiara che siamo un Comune virtuoso anche per la raccolta differenziata, lo testimoniano i dati ufficiali diffusi da Legambiente.

Le nostre sono percentuali di raccolta differenziata in continuo aumento e questo è un ottimo risultato.

È anche il sintomo di una corretta gestione del servizio e dei giusti comportamenti dei cittadini, che rispettano le regole e sono esemplari.

I risultati sono sempre in miglioramento e questo ci fa davvero piacere.

Analizzando i dati da quando a Vietri di Potenza è attiva la raccolta differenziata, non c’è mai stata una percentuale così alta.

E di questo siamo davvero felici e orgogliosi”.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, a Vietri di Potenza è attivo il servizio di ritiro “porta a porta” dei rifiuti.

Insieme all’azienda Eka che gestisce la raccolta dei rifiuti, sono molteplici i servizi attivati: dall’isola ecologica, molto utilizzata, alla raccolta “porta a porta” dei rifiuti ingombranti, indumenti usati (anche tramite l’installazione di appositi punti di raccolta”), pile usate e tanto altro, oltre a un numero verde attivo per qualsiasi informazione.

