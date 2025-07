Rinnovato il gemellaggio Potenza- Denver: ecco quando l’accoglienza della delegazione in città

Il 16 Luglio prossimo prende il via a Potenza, con l’arrivo dei primi 6 giovani della comunità di Denver (Colorado) e dei loro accompagnatori ufficiali, la prima fase del rinnovato gemellaggio tra la due città.

Ad agosto la delegazione potentina si confronterà nella cittadina americana con l’Associazione “San Rocco di Potenza City” di New York, mentre ad ottobre una delegazione senior della città gemellata sarà a Potenza.

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 1516 del 25 settembre 1982 fu approvata l’idea di realizzare un gemellaggio con la Città di Denver, capitale del Colorado (USA), punto di arrivo di un lungo percorso avviato da una Associazione di Lucani all’estero (denominata “Potenza Denver Lodge”) e conclusosi con l’adesione al gemellaggio per affiancare le culture di due mondi diversi, ma con le stesse origini e, quindi, con lo scopo di avviare relazioni e scambi sul piano dell’educazione, professionali, tecnici e quant’altro.

Il gemellaggio è un importante strumento di reciproca conoscenza tra i popoli (lingua, tradizioni, usi, costumi, religione, ecc..) e offre lo spunto per successive possibili azioni di condivisione e collaborazione che possono andare dalla semplice amicizia e ospitalità sino a giungere nei più svariati campi quali lavoro-formazione, welfare, associazionismo, cooperazione, sport, ambiente, giovani e così via.

A Denver vive una fiorente comunità italiana con radici lucane con la quale è possibile organizzare scambi con delegazioni di studenti e cittadini e favorire, dunque, occasioni di crescita culturale ed economica.

Il Comune di Potenza ha ritenuto di dover rinnovare, con orgoglio, il gemellaggio con la Città di Denver, capitale e principale città dello Stato federato del Colorado (USA), per rafforzare la cooperazione internazionale e valorizzare le rispettive identità territoriali.

L’incontro tra le due realtà può favorire lo scambio di esperienze in diversi settori, quali:

•cultura e turismo: valorizzazione del patrimonio storico-artistico attraverso mostre, eventi e progetti culturali congiunti;

•istruzione e formazione: collaborazioni tra istituti scolastici e universitari per programmi di scambio e formazione;

•sviluppo economico: opportunità per le imprese locali di accedere a nuovi mercati e creare partnership con aziende statunitensi;

•ambiente e sostenibilità: condivisione di buone pratiche nella gestione delle risorse e nella transizione ecologica.

Il rinnovo di questo gemellaggio rappresenta quindi un’opportunità concreta per la crescita di Potenza e potrà consolidare, mediante iniziative condivise, il proprio ruolo in reti internazionali di cooperazione, rendendosi protagonista di progetti innovativi che guardano al futuro.

Per questo l’amministrazione comunale con delibera di Consiglio n. 22 del 9 aprile 2025, approvata all’unanimità, ha condiviso la significativa proposta venutaci da Denver Sistercities e dal Centro Studi Internazionali Lucani nel mondo.

Considerata la presenza di oltre 146.000 lucani ufficialmente residenti all’estero, la Città Capoluogo della Regione Basilicata con i suoi 3900 iscritti all’AIRE auspica “una stagione nuova nelle dimensioni e nei rapporti anche istituzionali, oltre i confini della Basilicata”, individuando quella che è la nuova frontiera per il lucani nel mondo, ossia il Turismo di ritorno e il Turismo delle Radici.

Ritenuto che sono assolutamente condivisibili le considerazioni espresse nella proposta per la quale:

“La Città di Potenza, Capoluogo di Regione, può mettere in campo così un’azione dedicata ai suoi concittadini emigrati all’estero e ai loro discendenti per dare l’opportunità di tornare e di conoscere il Paese di origine dei genitori o dei nonni e per ritrovare le proprie radici, per riscoprire origini e storie familiari, territori di provenienza, tradizioni culturali, prodotti artigianali ed eno-gastronomia del territorio, ma anche per essere messi in contatto con le istituzioni pubbliche statali e non statali che fanno formazione di livello universitario e alta formazione artistica e musicale in Italia”.

Eguale sollecitazione a riprendere il dialogo è venuta dalle Associazioni “San Rocco di Potenza City”, presenti ed attive negli USA a New York e a Chicago, unitamente all’Associazione “Potenza Denver Lodge” per farsi promotrici di eventi, scambi di esperienze ed ospitalità tra giovani potentini e giovani con le origini.

Il momento ufficiale di accoglienza è previsto mercoledì 16 luglio 2025 alle ore 18,30 nella Sala dell’Arco del Comune di Potenza, in Piazza Matteotti.