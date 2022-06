Ruoti: il neo sindaco incontra le associazioni locali. Le foto

Come uno dei primi atti da sindaco, l’avv. Franco Gentilesca ha voluto incontrare le associazioni locali ruotesi per fare il punto di necessità e prospettive per il futuro.

Con già due incontri, che si sono svolti presso la sala consiliare, erano presenti anche il vicesindaco Maria Troiano, già Assessore alla cultura nella precedente amministrazione e attuale assessore allo sport, politiche sociali e giovanili, l’assessore Felice Faraone con delega alla cultura, relazioni internazionali e beni archeologici oltre ai neoeletti Leonardo Sabia assessore con delega all’ambiente-territorio e artigianato e il consigliere Giuseppe Alain Damiano.

Il sindaco di Ruoti ha annunciato un impegno e sostegno da parte dell’ente per l’imminente estate ruotese ma anche una programmazione organizzativa a lungo termine che pone le numerose attività sociali e culturali al centro di un progetto politico a favore della collettività.

Il sindaco Gentilesca ha poi sottolineato che oltre al sito web dove è già presente una sezione dedicata all’associazionismo in modo da rispondere trasversalmente a tipologie diverse di richieste si punterà a garantire la pluralità di informazioni di settore, sulle procedure amministrative di competenza di più uffici, sia alle domande sui contenuti culturali/artistici sia sulle questioni più tecniche, legate alla sicurezza, disponibilità e agibilità dei luoghi.

Dopo l’incontro il sindaco di Ruoti, avv. Franco Gentilesca, ha dichiarato:

“La cultura è ancora in emergenza ma ho voluto dare un segnale tangibile di attenzione ai tanti e importanti operatori culturali che sono il vero motore culturale del nostro paese.

Adesso dobbiamo spingere il più possibile per uscire dalla crisi post Covid e per questo ho voluto annunciare il nostro impegno come amministrazione per dare ancora più certezze a chi deve programmare festival e progetti.

Il Comune c’è e si pone l’obiettivo di offrire opportunità al tessuto sociale che deve unirsi e riunirsi per rafforzare il concetto di comunità che nasce proprio dalle associazioni presenti sul territorio”.

Di seguito alcune foto dell’incontro.