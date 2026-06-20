Ruoti in festa per celebrare Sant’Antonio di Padova, il Santo dei miracoli

Una nota dell‘Amministrazione Comunale di Ruoti fa sapere:
“Anche quest’anno la nostra contrada si veste a festa per celebrare Sant’Antonio da Padova, il “Santo dei miracoli”, figura amata e venerata da generazioni.
La sua vita, spesa tra predicazione, carità e vicinanza ai più bisognosi, continua a essere per noi un esempio di fede autentica e di amore verso il prossimo.
Sono valori che ritroviamo ogni giorno nella nostra piccola comunità: l’accoglienza, l’aiuto reciproco, il senso di appartenenza che ci tiene uniti.
Un grazie di cuore al Comitato organizzatore, ai volontari che si spendono con tanto impegno, al nostro parroco Don Nicola Lettieri, a Fra Antonio Domenico Pio Caldarelli che oggi è stato con noi, e a tutti quelli che, anno dopo anno, rendono possibile questa festa così sentita.
Grazie a voi, Serra di Pepe continua a custodire le sue radici.
Buona festa di Sant’Antonio a tutti!”.