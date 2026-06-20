Orgoglio paralimpico lucano: Raffaele, atleta di Potenza, è Campione Italiano di salto in lungo! Congratulazioni

Grande soddisfazione per lo sport paralimpico lucano: Raffaele Tancredi, atleta del Club Atletico Potenza e tesserato con la FISDIR Basilicata, si è laureato Campione Italiano di salto in lungo ai Campionati Italiani di categoria assoluta, disputati oggi ad Abano Terme.

Raffaele ha conquistato il titolo nazionale confermandosi tra gli atleti più promettenti del panorama paralimpico italiano. Il risultato assume un valore ancora più significativo se si considera che l’atleta aveva già realizzato, circa un mese fa a Potenza, la misura di 6,93 metri, prestazione di assoluto rilievo e potenziale record italiano, attualmente in attesa di omologazione ufficiale.

Un plauso convinto va a Raffaele, al suo tecnico Giuseppe Daraio e a tutta la società di appartenenza, per il lavoro svolto con impegno, competenza e passione.

La famiglia dello sport paralimpico esprime grande soddisfazione per questo importante risultato, che premia il talento, la determinazione e la crescita sportiva dell’atleta.

Anche il Delegato regionale FISDIR Basilicata, Pasqualino Antonio Iallorenzi, si congratula con Raffaele Tancredi e con il suo tecnico, sottolineando come per l’atleta si aprano prospettive davvero interessanti anche a livello internazionale.

Complimenti Raffaele, orgoglio dello sport lucano e della FISDIR Basilicata.