La Basilicata accoglie il suo campione Domenico Acerenza: “la passione ti porta lontano”

Sasso di Castalda accoglie il suo campione Domenico Acerenza e si congratula per gli ottimi risultati: “Sentici con te in ogni tua bracciata!”, solo uno degli slogan che hanno accompagnato l’atleta nelle ultime gare.

Nuotatore delle Fiamme Oro Nuoto e del Circolo Canottieri Napoli, medaglia d’argento ai mondiali che si sono tenuti in Corea del Sud, dopo il suo primo mondiale, a inizio Agosto Acerenza ha partecipato ai “Campionati Italiani” di categoria allo “Stadio del Nuoto” del Foro Italico di Roma aggiudicandosi il titolo italiano di categoria negli 800 stile.

Dopo essere stato accolto, nella giornata del 3 Agosto, in Municipio dal Sindaco Rocchino Nardo e dai consiglieri comunali oltre che da tanti cittadini e dai suoi familiari, dove gli è stata conferita una targa ” per la dedizione e sacrificio”; Martedì sera, è toccata alla Piazza del Palio far sentire ancora una volta il suo calore.

In un centro ghermito di persone e affollato da bandiere tricolore, è stato presentato il primo fan club del campione, nato attraverso la fan page di Facebook denominata “Mimmo Acerenza Fan Club” noto anche come #mimmobarracuda, il suo soprannome.

Non resta che congratularci con lui salutandolo con le parole di uno dei tanti sostenitori del suo “club”:

“L’impegno basta in parte.

La passione ti porta lontano.

Sasso è nota per tanti volti noti e nomi importanti, tra tutti ti distingui e non perdi occasione per ricordare le tue origini lucane e con le tue imprese vittoriose riempi di orgoglio tutto ciò che siamo.

Grazie campione”.