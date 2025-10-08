Satriano di Lucania: San Martino messa in sicurezza. I dettagli

Ieri mattina si è svolta la consegna dei lavori relativi all’intervento di “Sistemazione idrogeologica dell’area sita in località San Martino” nel Comune di Satriano di Lucania – Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – FSC 2014/ 2020
L’intervento, dell’importo complessivo di € 1.528.49,31, di cui € 1.516.281,02 per lavori e € 12.178,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è stato affidato all’impresa Pascale Prefabbricati Srl unipersonale con sede a Satriano di Lucania (PZ).
Alla consegna erano presenti il Direttore dei Lavori, i tecnici incaricati nonché, il Vice Presidente della Giunta Regionale Pasquale Pepe, il Sindaco di Satriano Umberto Vita e il Commissario Straordinario Gianmarco Blasi.
Il commento dell’assessore Pepe:
“L’intervento rientra nel più ampio programma di opere avviato dal Commissario di Governo per la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico del territorio lucano, finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di dissesto e alla salvaguardia della popolazione e delle infrastrutture locali, un settore strategico per l’intera Regione”.
“Siamo finalmente riusciti ad avviare un lavoro atteso da anni, grazie all’accelerata degli ultimi mesi e al lavoro del Commissario Blasi” conclude il sindaco di Satriano, Umberto Vita.