Stellantis, Bardi: “Bene il tavolo di lavoro. C’è bisogno di fare rete per difendere i posti di lavoro e combattere il predominio cinese sull’elettrico”. I dettagli

“Voglio ringraziare il ministro Adolfo Urso per l’attenzione e l’impegno sul file Stellantis.

L’istituzione di un tavolo di lavoro, che per la prima volta vede insieme Mimit, azienda, sindacati, Regioni e Anfia, significa voler fare “sistema paese”, mettere insieme tutte le realtà coinvolte sul tema automotive e anche dalle conseguenze della transizione energetica e della scelta sbagliata in UE di non produrre più i motori termici nel 2035, come ribadito anche dall’italiano Luca De Meo, presidente dell’Acea.

Come abbiamo ribadito in tutte le sedi, anche al parlamento europeo, le scelte sbagliate a livello europeo si ripercuotono sui territori (penso ovviamente alla nostra Melfi) e quindi ringrazio il ministro Urso che per primo ha istituzionalizzato la presenza delle “regioni automotive” al tavolo di confronto con Stellantis.

C’è bisogno di fare rete, tra regioni, governo, sindacati e associazioni di categoria, per difendere i posti di lavoro e combattere il predominio cinese sull’elettrico”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a margine dell’incontro con il Ministro Urso.a

