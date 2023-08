Si comunica che in occasione del secondo evento “Notte di vino, Note di Stelle” in programma in Piazza Mario Pagano, giovedì prossimo 10 agosto 2023, la Scala mobile Tammone – Santa Lucia rimarrà aperta fino all’una del giorno successivo.a

