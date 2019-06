Sulla tratta per San Nicola di Melfi: “Gravissimi disservizi e viabilità compromessa” le parole…

Il Sindaco di Bella, Leonardo Sabato, denuncia:

“Gravissimi disservizi sulla tratta Bella-San Fele-San Nicola di Melfi, di fondamentale importanza per i tanti lavoratori pendolari che risiedono nel nostro territorio”.

Nella nota da lui diffusa aggiunge:

“Già in passato a seguito di varie assemblee pubbliche tenute sul territorio e su segnalazione degli utenti, è stato richiesto alla ditta Autolinee MORETTI di sostituire i vecchi e fatiscenti autobus con mezzi più idonei; nulla di fatto.

Nelle giornate di Sabato 8 e Lunedì 10 Giugno, in soli due giorni, l’autobus si è fermato per ben tre volte.

A rimetterci sono utenti e lavoratori, alle prese ogni giorno con disagi e difficoltà che ormai stanno diventando strutturali.

La situazione è preoccupante, gli autobus con cui viene svolto la tratta Bella-San Fele-San Nicola sono vecchi e mal funzionanti. La viabilità molto compromessa rende le cose ancora più difficili.

Capita spesso che si rompano e devono essere sottoposti a manutenzioni continue. In alcuni casi, gli utenti hanno segnalato la presenza di acqua all’interno dell’autobus in occasione di precipitazioni piovose, in altri si sono registrati principi di incendi.

Questa situazione aggrava notevolmente la condizione dei lavoratori pendolari ed ha pesanti ripercussioni sulla loro qualità della vita.

Una situazione inaccettabile, a cui va posto rimedio quanto prima.

Una lettera con le succitate segnalazioni e rimostranze è stata inviata stamattina al prefetto, al presidente della Provincia e all’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, all’Assessore alle Infrastutture e Mobilità della Regione Basilicata, al CO.TR.A.B. e alla stessa ditta AUTOLINEE MORETTI”.