Ultimo sondaggio politico del 2022: colpo di grazia per il Pd. I dati

“Alla fine dell’anno è tempo di bilanci, a maggior ragione di un 2022 caratterizzato dalla vittoria alle elezioni politiche del centrodestra che ha porta la prima donna alla guida di Palazzo Chigi”.

E’ quanto fa sapere il Tempo.it che prosegue:

“Un sondaggio che fotografa vincitori e vinti dell’anno che sta per concludersi è quello realizzato da Lab20.21 secondo cui i verdetti sono chiarissimi.

Con il 55,7% delle preferenze la premier Giorgia Meloni è la trionfatrice della classifica dei politici del 2022, si legge nella rilevazione di Affaritaliani. Al secondo posto il predecessore Mario Draghi (19,4 per cento) seguito da Giuseppe Conte staccato di tre punti. Seguono con percentuali inferiori al 10 per cento Carlo Calenda e Silvio Berlusconi.

L’altra faccia del sondaggio è quella dei “vinti”, gli sconfitti dell’anno.

Anche qui il primo posto è assicurato senza alcun dubbio.

In cima alla classifica con addirittura il 65,1% c’è Enrico Letta, segretario dimissionario del Partito democratico.

Al secondo posto l’ex ministro della Salute Roberto Speranza (18,7 per cento) e in terza posizione Matteo Renzi (8,2).

Per quanto riguarda l’ultima rilevazione dell’anno per il gradimento ai partiti, si registra un lieve calo per Fratelli d’Italia che comunque è di gran lunga il primo partito con il 28,7 per cento mentre la Lega riconquista il 9.

Il Pd continua a scendere e tocca il 15,4 per cento mentre il Movimento 5 Stelle rivede quota 18″.

