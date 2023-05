Un’altra vittoria per l’Academy Basket Potenza che si porta ad una sola vittoria dalla promozione in C unica! Complimenti

L’Academy Basket Potenza fa sua anche gara 2 con lo Sporting Portici e si porta ad una sola vittoria dalla promozione in C unica.

Rispetto al match di domenica i potentini ci mettono qualche minuto in più a scaldarsi e trovano inizialmente (14 dei primi 16 punti di squadra portano la sua firma) una risposta pronta solo da Gerardo Esposito, subito a segno con quattro triple.

Malafronte a rimbalzo d’attacco, Toscano e Vecchione in transizione allora ne approfittano, permettendo allo Sporting di agganciare la parità al 9’ (16-16), ma quando si mette in partita anche Jan Rizman, con tredici punti a cavallo della fine del primo e l’inizio del secondo quarto, aggiungendo un delizioso assist per un Muscillo (13) sempre pronto sugli scarichi, allora l’Academy inizia progressivamente ad allungare.

La quinta tripla di Esposito permette di doppiare gli avversari, il gioco da tre punti di D’Urzo, poi costretto ad abbandonare prematuramente il gioco per una distorsione alla caviglia, di toccare anche il +24 (47-23), lo stesso vantaggio con cui si va alla pausa lunga.

Coach Bochicchio ruota tutti e dieci i disponibili già nel primo tempo e c’è giusto spazio, con un bel canestro in penetrazione, anche per Vece (59-39 al 26’), ma i suoi si fermano e lo Sporting, come nella sua giusta identità, non molla e ne approfitta per risalire a -11 soprattutto con le iniziative di Vecchione ed i rimbalzi in attacco di Ancheschi (65-54 al 33’).

Un timeout e cinque punti in fila – canestro da due di Esposito e assist dello stesso numero 57 per la settima conclusione di Rizman dai 6.75 – mettono a posto la situazione, con il parziale che si spinge fino al +22 (76-54), con un recupero di Muscillo premiato poi in contropiede dall’assist di Angius e i tiri liberi dello stesso playmaker sardo.

Il break si dilaterà fino al 18-0 per l’83-54 finale, con l’Academy che non concederà più alcun punto agli avversari (sei nell’ultimo quarto, con appena due canestri subiti su azione) negli ultimi sette minuti della sfida.

Il finale, allora, regala un’ultima grande gioia a squadra, staff e società, con il pubblico giustamente in piedi ad applaudire, a 42’’ dal termine, il ritorno sul parquet di Giuseppe Pace a quasi sette mesi dall’infortunio di Cava.

L’Academy si porta quindi sul 2-0 e domani a Portici avrà a disposizione il primo match-point per centrare la promozione.

Academy Basket Potenza – Sporting Portici 83-54 (22-17; 50-26; 65-48)

Academy: Rizman 27, Vece 2, Pace, D’Urzo 3, Muscillo 13, Torlontano 3, Naddeo 4, Angius 3, Esposito 21, Vaccaro, Leone7. All. Bochicchio, Ass. Fiore

Sporting: Minervini F. 4, Innocente 2, Urbani, Toscano 9, Malafronte 8, Anceschi 11, Di Donna 5, Vecchione 15, Borriello. All. Esposito

Arbitri: Petruzziello di Avellino e Sacco di Salernoa

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)