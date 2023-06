Viggiano: menzione speciale per gli studenti di questa scuola! I dettagli

“Veder misurare dei giovani studenti lucani con un impattante fatto di cronaca, la strage dei migranti avvenuta alcuni mesi fa a poche centinaia di metri dalle coste di Cutro, in Calabria, con al centro temi così tanto attuali, complessi e delicati quali l’immigrazione, la morte, l’accoglienza, lo sradicamento, la diversità, l’identità, ma anche la speranza, riempie tutti noi di grande orgoglio.

Un orgoglio che viene dal livello di autenticità e sensibilità dei loro componimenti, dalle loro riflessioni attente e profonde, dalla capacità di analisi e commento.

Qualità che sono state apprezzate a livello nazionale e che si sono tradotte per i nostri studenti nel riconoscimento di una menzione speciale, all’interno di una vasta platea di partecipanti, 540 studenti provenienti da diverse regioni italiane”.

Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, durante la cerimonia di premiazione di “EpliBriamoci”, il Concorso nazionale indetto da Ente Pro-Loco italiane in occasione della Giornata Mondiale Unesco del Libro e del Diritto d’Autore.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, ha visto la partecipazione entusiasta di due istituti scolastici lucani, l’Istituto comprensivo di Pisticci e l’Istituto comprensivo di Viggiano.

Per l’istituto “Leonardo De Lorenzo” di Viggiano sono state premiate le alunne Maria Giampietro e Giulia Tammaro, per l’istituto “Padre Pio da Pietralcina” di Pisticci, gli studenti Marigiusy Martino, Sofia Giordano, Rosamaria Agneta, Gabriele Baldari, Rocco Amarena, Mattia Druda, Mattia Quinto,Leny D’Alessandro, Andrea Druda e Giovanni Spina.

Ad accompagnare i ragazzi la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Pisticci, Maria Di Bello, e la professoressa Grazia Benedetto; la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Viggiano Serafina Rotondaro, e la docente Giuseppina Marsicano.

Entrambe le dirigenti Maria Di Bello e Serafina Rotondaro, hanno evidenziato il modo con cui i ragazzi hanno affrontato il concorso, mettendo in atto un atteggiamento responsabile e di grande interesse per narrare il loro punto di vista.

Le due dirigenti si sono soffermate su alcuni concetti emersi dai lavori dei ragazzi: l’inclusione, la socializzazione, le diverse culture da intendere non come problema ma come investimento, la fratellanza come energia per andare avanti, il pericolo dei pregiudizi, la speranza in un mondo migliore e più accogliente.

I ragazzi – hanno detto con orgoglio le Dirigenti scolastiche – hanno mostrato a loro stessi ma soprattutto a noi adulti che siamo figli di una stessa terra e che dobbiamo essere capaci di costruire ponti, nuove sinergie, e nuovi sentimenti di solidarietà. E’ stato un bel momento di educazione civica”.

All’iniziativa hanno preso parte la consigliera regionale di Parità della Basilicata, Ivana Pipponzi e i consiglieri regionali Luca Braia, Mario Polese, Dina Sileo, Gino Giorgetti e Vincenzo Baldassarre.

La consigliera Sileo nel prendere la parola si è detta non sorpresa per il riconoscimento ottenuto dagli studenti lucani rivolgendo un plauso unitamente al Consigliere Braia.

La cerimonia, patrocinata dal Consiglio regionale della Basilicata, presieduta dal presidente dell’Assemblea consiliare, Carmine Cicala, è stata moderata dal presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps, Rocco Franciosa, che si è soffermato sul tema individuato per questa edizione quello dei migranti e dell’inclusione sociale “così da avvicinare i ragazzi alla lettura e a sensibilizzarli verso il rispetto dei diritti umani, l’importanza dell’uguaglianza e la libertà di espressione.

A seguire i saluti dell’assessore all’Istruzione del Comune di Pisticci, Alessandra Ruvo, dell’assessore alla Cultura, Enza Pugliese del Comune di Viggiano, della presidente club Unesco del Vulture, Rossella Centrone, l’artista Teri Volini, del Responsabile nazionale Commissione Eplibriamoci Giuseppe Esposito e del Presidente Ente Pro Loco Italiane, Pasquale Ciurleo.

Visibilmente soddisfatto dell’entusiasmo dei giovani coinvolti e della presenza attenta dei rappresentanti istituzionali, Ciurleo ha detto rivolgendosi agli studenti:

“Avete scritto una bella pagina di convinta e costruttiva partecipazione. Ci avete fatto meglio comprendere con le vostre parole, il vostro livello di conoscenza e la vostra genuinità cosa deve significare

il termine integrazione. Noi come organizzatori, guardando la platea, possiamo dire di aver centrato l’obiettivo che ci eravamo posti. Siamo qui ad ascoltarvi con il dovuto interesse. Ci sono le Istituzioni, c’è il mondo della scuola e le Pro Loco, enti del terzo settore, pronti ad imparare da voi”.

Ai premiati sono stati consegnati da Ente Pro Loco Italiane e Ente Pro Loco Basilicata l’ attestato di partecipazione e un’opera dell’artista pisticcese Maria Teresa Romeo, in arte OEMOR.

L’artista ha consegnato ai ragazzi anche un campanello come strumento per risvegliare la curiosità che alberga nel cuore di ogni essere umano.

Il Presidente del Consiglio Regione Basilicata Cicala ha donato ai presenti una copia della Costituzione Italiana e dello Statuto regionale.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)