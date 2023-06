Potenza, aquiloni contro il bullismo. Ecco l’iniziativa dei piccoli alunni di questa scuola

Gli alunni della scuola primaria di San Nicola – i.c. Busciolano – Potenza hanno condiviso il loro messaggio contro il bullismo, fatto di parole, gesti e immagini.

Alla presenza dei genitori e del Dirigente Scolastico, prof. Rocco Telesca, hanno giocato per ‘essere tutti numero uno’ , si sono esibiti coralmente per comunicare ‘inclusione’ e hanno fatto riflettere sulle giuste parole da usare per ‘un sereno vivere insieme’.

Poi è arrivato il mercante dei sogni che con il suo rumoroso motocarro ha distribuito aquiloni, fatti dai bambini in un precedente laboratorio.

Le parole gentili, scritte sulle code degli aquiloni, hanno infine preso il volo per volare in alto e lasciare a tutti il messaggio semplice dei bambini di San Nicola, nella speranza di un mondo migliore.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)