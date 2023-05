“We Love Potenza” alla “casa d’nonn’G’rard”, un caratteristico sottano allestito secondo l’antica tradizione. Ecco i dettagli

Nella giornata di ieri una delegazione di We Love Potenza, composta dal presidente Salvatore Iannarelli, dalla vicepresidente Valeria Capobianco e dal fondatore del Movimento d’impegno civico suddetto Enzo Fierro, ha tenuto una conferenza stampa assieme a Vincenzo Lauria, organizzatore della manifestazione “Viva Via Pretoria”, ed altri membri della Compagnia teatrale “Lu Uarniedd”.

La scelta della location è ricaduta sulla “casa d’nonn’G’rard” (ubicata in vico Santa Sofia, nei pressi della chiesa di San Michele), un caratteristico sottano allestito secondo l’antica tradizione potentina e visitabile per tutto il mese di maggio.

Un chiaro richiamo al turismo delle tradizioni, già promosso in molti centri italiani attraverso la realizzazione di case d’epoca e musei rurali.

Durante l’incontro Iannarelli ha messo in risalto l’importanza di favorire iniziative che possano agire in un’ottica di ri-conoscenza delle memorie civiche e, dunque, dell’identità nostrana.

Un ulteriore passaggio è stato compiuto a proposito della necessità di proporre nuove strategie di turismo inclusivo e accessibile, fondamentali per il presente ed il futuro capoluogo in termini di visibilità locale, nazionale ed estera.

Il Presidente ha avuto poi modo di comunicare i prossimi eventi che We Love Potenza organizzerà con il fine di animare il tessuto culturale cittadino:

– “Putenza mia: la città nei versi della tradizione”, una lettura di poesie in vernacolo e non solo … sabato 27 maggio alle ore 19:00 presso il cortile di Palazzo Giuliani (via Pretoria 133, di fianco alla chiesa della Santissima Trinità);

– presentazione del romanzo “Di Razza Bastarda” di Gabriella Miglionico (una toccante storia d’amore sotto le bombe della Seconda guerra mondiale, affine al tema della disabilità e dell’inclusione sociale) lunedì 5 giugno alle ore 18:00 presso la sede potentina dell’AIAS (via Verrastro 2).

Inoltre il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, l’Associazione proporrà alla cittadinanza una singolare sorpresa, in linea con le iniziative già intraprese.

Vincenzo Lauria ha raccontato la manifestazione “Viva Via Pretoria”: una serie di interessanti eventi nati con l’intento di ravvivare sia la via maestra sia i vicoli del centro storico, in compagnia di tanti amici.

L’impegno sarà cercare di pianificare altri momenti aggregativi, riproponendo anche edizioni successive partendo da quanto realizzato quest’anno.

La conclusione è stata affidata al past-president Fierro il quale ha subito focalizzato il ragionamento sull’amore per la città, incentivato attraverso un costante impegno di tipo volontario.

In un tempo di forte incertezza e cambiamento, i valori di un tempo possono fungere da precisa bussola per orientarsi e decifrare gli aspetti sociologi e storico-antropologici relativi alla nostra comunità.

L’auspicio consiste in un progressivo ritorno alla genuina socialità, rappresentata proprio dallo spirito d’iniziativa e dall’accoglienza amicale che la “casa d’nonn’G’rard” simboleggia.

Si è, infine, sottolineata la primaria importanza di portare avanti idee tali da creare occasioni di sviluppo di prim’ordine.a

