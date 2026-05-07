A Pietragalla Paolo Belli per un concerto gratuito imperdibile! I dettagli

Inizia a Pietragalla (PZ) l’estate in musica di Paolo Belli.

L’appuntamento è alle ore 21.30 in Piazza Principe Umberto. Il concerto, ad ingresso gratuito, si inserisce nel cartellone dei festeggiamenti in programma per il Santo Patrono.

Dopo la conclusione del tour teatrale con la commedia Pur di far Spettacolo, il successo di “Bellissima”, con cui si è classificato terzo al San Marino Song contest 2026, ed il ritorno sul palco del Concertone del 1 maggio a Roma, in diretta tv RAI, Paolo Belli torna sui palchi di tutta Italia per il tour estivo 2026.

Nel corso dello spettacolo si susseguono, in un’alternanza dinamica e coinvolgente, i brani storici e più amati dal pubblico del cantante emiliano, tra cui Ladri di biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey signorina mambo e Ho voglia di ballare.

A questi si affiancano alcuni fra i grandi classici del panorama musicale italiano, proposti con arrangiamenti rinnovati e impreziositi da un sound inconfondibile, capace di conquistare e coinvolgere spettatori di ogni età.

Non mancherà in scaletta “Bellissima”, ed anche il nuovo singolo “Profumo d’Estate”, in uscita a fine maggio 2026.

Il concerto di Paolo Belli è sinonimo di divertimento da oltre 35 anni: uno spettacolo trascinante fatto di ottima musica dal vivo, momenti di improvvisazione e gag che vedono protagonisti i musicisti sul palco e coinvolgono il pubblico presente, il tutto accompagnato da una carica di energia contagiosa che rende ogni esibizione unica e indimenticabile.

Con Paolo Belli, sul palco la sua Big Band, composta da 12 musicisti professionisti, una formazione unica nel panorama musicale italiano che garantisce al pubblico quelle emozioni che solo la musica dal vivo è in grado di regalare.

La Paolo Belli Big Band è composta da: Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica.

Appuntamento Lunedì 11 maggio a Pietragalla (PZ).