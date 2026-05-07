Maratea, un Commissario per la galleria a Castrocucco: le ultime notizie

Con la conversione in legge del decreto dell’11 marzo 2026, n. 32, il Governo ha tracciato la strada maestra per superare l’isolamento della “Perla del Tirreno”: la nomina di un Commissario Straordinario dotato di poteri speciali per accelerare la realizzazione della nuova galleria in località Castrocucco.

Dopo il Senato anche la Camera ha dato il via libera.

Un passaggio che l’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, accoglie con soddisfazione, vedendo premiato un lavoro diplomatico e tecnico durato mesi:

“Ci dotiamo di uno strumento concreto, autorevole ed efficace.

Ci abbiamo sempre creduto e non ci siamo mai arresi.

Si tratta di un’opera essenziale per cittadini, imprese e turisti, che richiede procedure celeri per rispondere a una complessità tecnica e ambientale straordinaria. L’obiettivo è assicurare una realizzazione in tempi sostenibili, superando rallentamenti burocratici che non possiamo più permetterci”.

L’intervento, dal valore complessivo di 58,5 milioni di euro (già stanziati nel Contratto di Programma Anas-Mit 2021-2025), prevede la costruzione di una galleria di circa 500 metri.

L’opera è destinata a bypassare il tratto della Statale 18 al km 241,600, profondamente compromesso dalla frana del novembre 2022 che ha ferito la transitabilità dell’area di Castrocucco.

Il progetto prevede inoltre la messa in sicurezza dei versanti attraverso barriere paramassi e opere di protezione idrogeologica, garantendo un collegamento moderno e affidabile verso Maratea, soprattutto dal versante sud, asse strategico per i flussi turistici e la mobilità locale.

Ricorda Pepe:

“La figura del Commissario permetterà di coordinare le fasi operative con la massima efficienza, agendo in un contesto di elevato pregio paesaggistico e fragilità idrogeologica che richiede una sintesi perfetta tra rapidità decisionale e tutela del territorio.

Una volta nominato, il Commissario potrà avvalersi del supporto tecnico delle strutture amministrative e delle società controllate, ottimizzando l’azione pubblica senza gravare ulteriormente sulle risorse disponibili. Maratea rappresenta un punto cardine nella nostra programmazione.

Investire sulla sua accessibilità significa rafforzare sicurezza, economia e qualità della vita, consolidando una visione di sviluppo che mette al centro territori di pregio assoluto.

Esprimo un sentito ringraziamento al Ministro Matteo Salvini, che ha sostenuto da subito questa necessità, e alla Lega per aver portato avanti con determinazione questa istanza fondamentale per la nostra regione”.