A Pignola cresce l’attesa per il Primo Festival dello Sport! Ecco i dettagli

“Avrà luogo domani 30 dicembre presso il nuovo Palazzetto dello Sport di Pignola in Contrada Pantano alle 18 il Primo Festival dello Sport organizzato da un gruppo di giovani amici e sportivi di Pignola che hanno pensato di dedicare una serata ai molti concittadini ed associazioni sportive che nel corso degli anni e fino ai giorni nostri si sono distinti per meriti sportivi e soprattutto per aver svolto un’importante funzione sociale“.

Lo rende noto il consigliere regionale di Forza Italia, Gerardo Bellettieri che aggiunge:

“Come affermano gli organizzatori durante la stesura dell’elenco dei premiandi, si è presa contezza della presenza di molti sportivi pignolesi che praticano ed hanno praticato con successo diverse discipline a partire dal Calcio, l’Equitazione, l’Automobilismo, Body Building e la Carabina giusto per citarne alcune.

Insomma, un momento sportivo importante per la piccola cittadina alle porte del capoluogo lucano dove per l’occasione si parlerà anche del presente e del futuro sportivo di Pignola che nei prossimi mesi inizierà a prendere forma grazie ad un importante finanziamento che l’Amministrazione Comunale di Pignola è riuscita ad ottenere per la realizzazione di un campo sportivo in erbetta sintetica di ultima generazione.

All’evento prenderà parte anche il Presidente del CONI di Basilicata Leopoldo Desiderio ed il Presidente del Potenza Calcio Donato Macchia“.

