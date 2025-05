A Potenza due giornate dedicate al calcio giovanile, alla formazione tecnica e alla cultura sportiva. L’evento in programma

Domenica 1 e lunedì 2 giugno si terrà a Potenza “Calcio Insieme”, l’evento promosso da AIAC Basilicata, AIAC Potenza e LND Comitato Regionale Basilicata, in collaborazione con Sport e Salute Basilicata, Potenza Calcio e Asso Potenza.

Due giornate intense e articolate che vedranno intrecciarsi gioco, formazione e premiazione, in un unico contenitore pensato per valorizzare il ruolo educativo, tecnico e sociale del calcio dilettantistico e giovanile.

Il programma prenderà il via domenica mattina, 1° giugno, con l’incontro formativo “AIAC in campo – L’allenamento integrato nel calcio dilettantistico: dai test alle proposte applicative”, in programma dalle ore 9.30 alle 13.30 presso la sala di Sport e Salute Basilicata in via Appia 208.

Relatori d’eccezione Francesco Perondi (Vicepresidente nazionale AIAC – Preparatori atletici) e Pasquale Sepe (preparatore atletico professionista), introdotti da Ivano Radice, referente AIAC Basilicata per la preparazione atletica.

Nel pomeriggio, allo stadio Alfredo Viviani, spazio al grande calcio giovanile con la prima giornata del 2° Memorial “Piero Rinaldi”, quadrangolare categoria Under 17 che vedrà in campo le rappresentative di S.S.C. Bari, Potenza Calcio, Basilicata e Calabria. Le gare si svolgeranno alle ore 16.00 e 18.00.

Lunedì 2 giugno il torneo proseguirà con le finali per il 3°/4° posto (ore 9.30) e per il 1°/2° posto (ore 11.00), sempre allo stadio Viviani.

A chiudere l’evento, lunedì pomeriggio alle ore 17.30, presso la sala di Sport e Salute, si terrà la 4ª edizione della Panchina d’Oro “Piero Rinaldi”, riconoscimento dedicato agli allenatori vincitori dei campionati dilettantistici e giovanili della stagione 2024/2025.

La cerimonia, moderata da Caterina Romano, sarà anche l’occasione per riflettere sul valore formativo del ruolo dell’allenatore nel calcio di base.

Ai saluti istituzionali prenderanno parte:

Vincenzo Telesca (Sindaco di Potenza),

Gerardo Nardiello (Assessore allo Sport Comune di Potenza),

Nicola Angelillo (Presidente Regionale AIAC Basilicata),

Rocco Pappalardo (Presidente AIAC Potenza),

Vito Albano (Presidente AIAC Matera),

Jury Calabrese (Consigliere Nazionale AIAC),

Luis Vizzino (Fiduciario Legale AIAC Basilicata),

Emilio Fittipaldi (Presidente LND CR Basilicata),

Matteo Trombetta (Coordinatore Regionale Sport e Salute),

Giovanni Salvia (Presidente CONI Basilicata),

Antonio Rubino (Presidente AIA Basilicata),

Rocco Galasso (Vicepresidente Nazionale ADISE),

Francesco Iasi (Coordinatore Regionale SGS FIGC Basilicata).

Tra gli ospiti attesi:

Luigi De Canio (allenatore professionista),

Marco Maestripieri (allenatore e docente settore tecnico),

Carmine Laudadio (arbitro).

Con Calcio Insieme, la Basilicata conferma la volontà di coniugare formazione tecnica e cultura sportiva, mettendo al centro le nuove generazioni, le società del territorio e tutte le componenti che contribuiscono a far crescere il calcio dilettantistico regionale.

Di seguito la locandina con i dettagli.