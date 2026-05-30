A Potenza fedeli in processione con la venerata effigie della Madonna del Carmine. Ecco quando

La Comunità Parrocchiale della “Santa Famiglia di Nazareth” in Potenza (Rione Rosellino), per intercessione di Maria, Madre di Cristo e Madre della Chiesa, eleva un profondo rendimento di grazie al Signore per il ricchissimo anno pastorale 2025-2026, vissuto nella fede condivisa, nella carità operosa e nella gioia dell’incontro.
Con cuore riconoscente, la Comunità invita tutti i fedeli a unirsi in preghiera partecipando, dalle ore 10:15 di Domenica 31 maggio 2026, alla processione con la venerata effigie della Madonna del Carmine, divenuta per i fedeli un segno luminoso di consolazione, di affidamento e di sincera devozione.
La processione sarà seguita dalla Celebrazione della Santa Messa, momento culminante di comunione e di affidamento alla materna protezione della Vergine.
Ha dichiarato il Parroco don Domenico Pace:
«Partecipiamo all’evento conclusivo dell’Anno pastorale per invocare l’amorevole intercessione della Vergine Maria, perché, custoditi dal suo amore materno, possiamo offrire con cuore rinnovato il servizio che il Signore ci affida nella sua Chiesa».
Ecco i dettagli dell’evento.