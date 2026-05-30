Potenza, il Galilei brilla a livello nazionale: studenti conquistano due prestigiosi riconoscimenti. Complimenti

Il Liceo Galilei di Potenza protagonista a livello nazionale: doppio riconoscimento per il team Robonova e le studentesse del progetto “Online Onlife” Potenza, [data odierna]

Importanti riconoscimenti nazionali per il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Potenza, che si conferma eccellenza nel panorama educativo italiano grazie ai risultati ottenuti nell’ambito di prestigiosi progetti legati all’innovazione, alla cittadinanza attiva e alle competenze digitali.

Il team Robonova, composto da 12 studenti della classe 4L Scienze Applicate, ha conquistato la vittoria del bando ASOC (A Scuola di OpenCoesione) con un progetto di ricerca dedicato al monitoraggio dei sistemi di chirurgia robotica in Basilicata.

L’iniziativa, finalizzata a promuovere trasparenza, partecipazione civica e innovazione tecnologica nel settore sanitario, è stata sviluppata con il supporto del Centro Europe Direct Basilicata e di esperti del settore.

Grazie a questo importante risultato, il team, accompagnato dalla DS Lucia Girolamo e dai proff. Maria Rosaria Sabina e Innocenza Grenci, parteciperà agli ASOC Awards 2025/2026, in programma il prossimo 4 Giugno a L’Aquila, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Nel corso della cerimonia, alla presenza del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, on. Tommaso Foti, gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi sui temi della partecipazione civica e del ruolo delle nuove generazioni nei processi decisionali.

Nella stessa giornata, un ulteriore traguardo porterà il nome del Liceo Galilei a Roma: un gruppo di studentesse dell’istituto, accompagnato dalla prof.ssa Rosalba Forziato, è infatti risultato vincitore del contest “PAYattention”, nell’ambito del progetto “Online Onlife”, con il podcast dal titolo “La dipendenza digitale”.

Le studentesse premiate – Di Dio Antonietta, Muro Martina, Gagliardi Valeria, Laurenzana Melissa e Russo Chiara – saranno protagoniste della cerimonia ufficiale che si terrà il 4 Giugno 2026 presso la Camera dei Deputati, Sala Margherita, a Palazzo Montecitorio.

Il riconoscimento premia un lavoro di grande attualità e impatto sociale, incentrato sui rischi e sulle dinamiche della dipendenza digitale, affrontato con linguaggi innovativi e strumenti di comunicazione efficaci come il podcasting. «Questi risultati – sottolinea la nostra DS – testimoniano l’impegno, la qualità della didattica e la capacità degli studenti di confrontarsi con tematiche complesse, sviluppando competenze trasversali fondamentali per il loro futuro».

Il Liceo Galilei di Potenza si conferma così un punto di riferimento per la formazione di cittadini consapevoli, innovativi e attivamente coinvolti nella società contemporanea.