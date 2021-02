A Potenza giovani che non vogliono stare con le mani in mano decidono di aiutare chi è in difficoltà! I dettagli

Nasce a Potenza una nuova realtà per aiutare famiglie e persone in difficoltà.

I dettagli del progetto nelle parole degli organizzatori:

“Metti una sera d’inverno in tempo di covid: non puoi incontrare nessuno, relazioni ridotte all’indispensabile, le paure per un domani incerto; ma metti anche un gruppo di ragazzi che insieme hanno voglia di fare, un gruppo di giovani che non vuole stare con le mani in mano e vuole darsi da fare per aiutare chi è in difficoltà.

Metti tutto questo e ne viene fuori una ricetta di solidarietà unica nel suo genere.

È qui che nasce L’albero della vita Basilicata, associazione che si pone come obiettivo quello di rispondere ai bisogni primari della comunità, ponendo in essere iniziative di contrasto alla povertà in favore di famiglie più disagiate mediante raccolta di fondi e beni di prima necessità.

La peculiarità della loro associazione è la promozione e la realizzazione di progetti ed eventi finalizzati a favorire l’inclusione sociale e il benessere della persona, della famiglia e della società:

corsi per non udenti;

consulto psicologico per ragazze madri;

corsi di lingua per stranieri;

attività motorie per anziani;

corsi di antichi mestieri per aiutare chi ha difficoltà lavorative.

Sembra tanto, ma loro sono molto motivati e i numeri del successo sono le 100 tessere di iscrizione già prenotate e i 1200 contatti raggiunti in 48 ore dalla costituzione dell’associazione“.

Fondamentale ritiene il presidente dell’associazione, Vito Gamma, è:

“non pensare di essere unici. Si aiuta e si cresce creando rete: la collaborazione tra le associazioni è un punto che intendiamo sviluppate, e i contatti si sono già stati avviati.

Un in bocca al lupo a questi ragazzi, ‘un arrivederci’ agli orti sociali.

Eh si, abbiamo intenzione di donare uno spazio a chi vuole riscoprire nella natura la voglia di incontrare e far rinascere le persone sole, per non sentire più nel 2021 storie di solitudini”.

In foto la sede e i soci fondatori.

