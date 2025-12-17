A Potenza la Cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Congratulazioni

Nella serata di ieri, il Teatro comunale “Francesco Stabile” di Potenza ha alzato il sipario sulla Cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Dinanzi ad una platea gremita di cittadini e delle massime autorità civili e militari, la manifestazione, condotta dalla giornalista Rossella Libutti, si è aperta con una performance teatrale degli studenti della Consulta Provinciale Studentesca che, grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione lucana Gommalacca Teatro, hanno emozionato il pubblico con monologhi ispirati a “Il Fantasma dell’Opera” e riletti in chiave contemporanea.

Ad andare in scena nella seconda parte della serata, il Laboratorio Corale del Liceo “Walter Gropius” di Potenza che, con una straordinaria esecuzione del Canto dell’Italiani, ha introdotto la Cerimonia di consegna delle Onorificenze, con la consegna da parte del Prefetto di Potenza Michele Campanaro delle prestigiose distinzioni onorifiche a 13 cittadine e cittadini che si sono particolarmente distinti verso la Nazione in diversi campi: dalle lettere, alle arti, all’economia, alle attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari.

Sono stati insigniti:

con il grado di Grande Ufficiale:

Domenico Mutino, Avvocato Distrettuale dello Stato di Potenza.

con il grado di Ufficiale:

Paolo Franciosa, Colonnello dell’Esercito Italiano.

con il grado di Cavaliere:

Antonio Salvatore Amorosi, medico;

Francesco Caggianese, Capo Reparto Vigili del Fuoco in quiescenza;

Antonio Cirelli, Ispettore della Polizia di Stato;

Vincenzo Giuseppe Giordano, Comandante provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo;

Angelo Michele Marone, Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza;

Immacolata Mele, Presidente dell’Associazione Sefora Cardone di Potenza;

Antonio Mennuti , Commissario Capo della Polizia di Stato in quiescenza;

Michele Mario Mungiello, Funzionario Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza;

Maria Gaetana Pisani, Scrittrice, Dama delle Medaglie d’Oro e Madrina dell’Arma dei Carabinieri;

Giuseppe Racioppi, Maestro di musica;

Ubaldo Rosa, Ispettore Capo della Polizia di Stato in quiescenza.

Ad affiancare il Prefetto Campanaro nella consegna delle Onorificenze, l’Assessore Regionale all’Ambiente ed alla Transizione energetica Laura Mongiello, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, il Sindaco di Francavilla in Sinni Romano Cupparo, il Sindaco di Lagonegro Salvatore Falabella, il Sindaco di Montemilone Antonio D’Amelio, il Sindaco di Oppido Lucano Mirco Evangelista, il Sindaco di Paterno Tania Gioia, il Sindaco di Rivello Francesco Altieri, il Sindaco di Sant’Arcangelo Salvatore Lagrotta, il Sindaco di Vietri di Potenza Cristian Giordano, il Vice Sindaco di Pignola Cinzia Vista, il Presidente di Anci Basilicata Gerardo Larocca, il Questore di Potenza Raffaele Gargiulo, il Comandante della Legione Carabinieri Basilicata Luca Mennitti, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata Vincenzo Salvatore Ciani, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza Luca Ponticelli, il Capo Sezione della Direzione Investigativa Antimafia di Potenza Marco Garofalo, il Presidente della Corte d’Appello di Potenza Gabriella Reillo, il Presidente del Tar Basilicata Stefania Santoleri, il Procuratore Generale facente funzioni presso la Corte d’Appello di Potenza Maria Cristina Gargiulo, il Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Basilicata Antonio Nenna, il Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Angela Pia Bellettieri, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza Lorenzo Bochicchio ed il Capo Redattore TGR Rai Basilicata Gennaro Cosentino.

L’evento è, poi, proseguito con il ritorno sul palco dei giovani studenti del Laboratorio Musicale targato “Walter Gropius”, che hanno appassionato ed entusiasmato il pubblico eseguendo brani della tradizione natalizia e partenopea.

Ospite d’eccezione della serata, Katia Buchicchio, prima Miss Italia lucana che, accompagnata sul palco dal Sindaco di Anzi Maria Filomena Graziadei, ha voluto condividere con il pubblico l’importante esperienza che sta vivendo dopo l’‘incoronazione’ e l’orgoglio di poter rappresentare la bellezza ed i valori della Basilicata, non mancando di sollecitare i suoi giovani coetanei ad inseguire i propri sogni con grinta e determinazione.

La manifestazione si è conclusa con la tradizionale e festosa foto di rito.

“Una serata segnata dal forte protagonismo dei nostri giovani: gli studenti della Consulta Provinciale, che si sono coinvolti una intensa e profonda performance teatrale, i giovani artisti del Liceo “Walter Gropius”, che con i loro talenti ci stupiscono ad ogni interpretazione ed in conclusione Miss Italia 2025, eccellenza lucana che simboleggia la determinazione e la passione proprie di questa terra.

Sono particolarmente contento che, oltre ad aver portato la loro preziosa presenza su questo palco, i ragazzi abbiano potuto trarre ispirazione dalle storie di vita e di impegno civile dei nuovi decorati, a cui rivolgo le mie più vive congratulazioni per l’altissimo traguardo raggiunto, augurando loro di continuare ad operare al servizio della comunità.

Un riconoscimento non affatto scontato, se solo si pensa che negli ultimi anni le O.M.R.I., sono divenute sempre più selettive, passando dalle oltre 20.000 concessioni annue degli anni ’50 alle attuali 3.500, con quote rigidamente distribuite tra i vari gradi.

Questo percorso riflette la volontà di attribuire maggiore prestigio al riconoscimento e valorizzare storie di autentico impegno. Oggi non si premia solo il merito individuale, ma la sua traduzione in servizio alla collettività. Queste onorificenze sono, quindi, testimonianza di coraggio e impegno ed un invito a continuare a costruire una società più giusta e solidale.

Ancora auguri, allora, a tutti gli insigniti per l’esempio luminoso che riempie di orgoglio i cuori lucani”, le parole del Prefetto Campanaro a fine serata.