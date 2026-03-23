A Potenza la riunione del prefetto per il monitoraggio dei prezzi

Presieduta dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, si terrà domani, martedì 24 marzo, alle ore 11,00, nella Sala Italia della Prefettura di Potenza, la riunione dell’Osservatorio Speciale per il monitoraggio dei prezzi al consumo.
Oltre a presentare l’ultimo Report bimestrale novembre-dicembre 2025, relativo ai dati territoriali ed al monitoraggio del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nei principali mercati al dettaglio, l’Osservatorio si soffermerà sul recente decreto c.d. carburanti, per un esame delle misure di prevenzione e contrasto, a livello locale, alle manovre speculative sui carburanti.
Alla riunione parteciperanno:
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza,
- la Dirigente dell’Ufficio Territoriale Area Sud ISTAT,
- oltre ai rappresentanti della Camera di Commercio della Basilicata, dell’Ispettorato territoriale Casa del Made in Italy, del Comune di Potenza, delle Associazioni dei Consumatori, delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni di categoria dei settori del commercio, degli esercenti e dell’ agricoltura.