A Potenza l’inaugurazione della panchina viola, simbolo di consapevolezza e solidarietà nei confronti delle persone affette da questa malattia. I dettagli

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, il Comune di Potenza rinnova il proprio sostegno alle persone affette da questa sindrome altamente invalidante, aderendo alle iniziative promosse dalla sezione lucana del Comitato Fibromialgici Uniti Italia ODV (CFU-Italia).

In via Palladino, nei pressi della rotatoria tra via Appia e rione Lucania, è stata inaugurata insieme all’assessora alle Pari opportunità Angela Lavalle una panchina viola – simbolo di consapevolezza e solidarietà nei confronti dei malati fibromialgici – accompagnata da una targa informativa contenente un QR code che rimanda a risorse utili per approfondire la conoscenza della fibromialgia.

“Come Assessore all’Ambiente, credo fermamente che la salute e la qualità della vita delle persone siano strettamente connesse anche alla tutela dell’ambiente e alla diffusione di una cultura della cura, della sensibilità e dell’inclusione.

Le persone affette da fibromialgia, encefalomielite mialgica e sensibilità chimica multipla vivono troppo spesso in condizioni di isolamento e invisibilità: questa panchina rappresenta un piccolo ma significativo gesto per rompere il silenzio e stimolare una riflessione collettiva.”

Ha affermato Michele Beneventi che ha aggiunto:

“In serata, anche il Palazzo di Città in piazza Matteotti è stato illuminato di viola, a conferma dell’adesione del Comune di Potenza alla campagna nazionale e della volontà di rendere visibile una condizione che ancora oggi non gode del giusto riconoscimento”.

“Ringrazio la Referente regionale del CFU Basilicata Rosaria Marino e tutti coloro che operano con impegno a sostegno delle persone affette da fibromialgia.

L’auspicio è che, attraverso una più ampia diffusione di conoscenza, si possa promuovere una società più giusta, informata e capace di rispondere con empatia e responsabilità ai bisogni di tutti” ha concluso l’assessore all’Ambiente del Comune di Potenza Michele Beneventi.

Queste alcune foto.