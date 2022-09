A Potenza oltre 30 artisti emergenti pronti a sfidarsi a colpi di musica! Ecco i dettagli

Due tappe in Basilicata per “Promuovi la tua musica”, il tour contest ideato e prodotto dalla cantautrice Fanya Di Croce: un palcoscenico per talenti emergenti della musica che, nelle sue numerose tappe per l’Italia che si succedono ogni anno, ha già permesso ad oltre 3000 artisti di esibirsi dal vivo davanti ad una giuria di importanti esperti del settore discografico musicale.

Sabato prossimo, 24 settembre, alle 20 prima tappa a Potenza, al Teatro Stabile.

L‘ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.

Sabato 1° ottobre invece sarà la volta di Matera, sul palcoscenico della Casa Cava.

Tanta musica per tutti fino a mezzanotte sabato a Potenza, con oltre 30 artisti che si alterneranno sul palco presentando i loro progetti musicali.

L’evento è patrocinato dal Comune di Potenza.

A presentare la kermesse sarà il giornalista Massimo Brancati, con la presenza della ideatrice Fanya Di Croce.

Il tour contest proseguirà il sabato successivo a Matera presso il teatro Casa Cava, centro culturale ipopgeo tra i più noti al mondo.

Un sito prestigioso come degno palcoscenico per le nuove promesse della musica italiana, un sito più volte citato nelle riviste di architettura e simbolo della parabola storica e della presenza culturale di Materna nel mondo.

Il format di “Promuovi la tua musica”, punta ad accendere i riflettori verso la musica indipendente emergente.

Sono oltre tremila gli artisti, italiani e stranieri, che hanno calcato il palco di questo importante festival itinerante.

Nei cinque anni di attività, il tour contest ha toccato molte città d’Italia e ha riempito i teatri, registrando sempre il tutto esaurito.

Lo scopo di “Promuovi la tua musica” è quello di investire nella cultura e avvicinare i giovani talenti al teatro, dando loro la possibilità di confrontarsi con una giuria di giornalisti, produttori, editori, autori e altri esperti del settore musicale”.a

