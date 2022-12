A Potenza presentato il calendario dell’esercito per aiutare 500 bambini orfani. Ecco i dettagli

Si è svolta ieri, nella sala “Arturo La Cava” del Museo Archeologico Provinciale di Potenza, la presentazione del “CalendEsercito 2023”.

Il prodotto editoriale, giunto alla ventiseiesima edizione, racconta ciò che accadde nelle settimane che seguirono l’armistizio, quando i Soldati italiani continuarono a combattere per contrastare l’aggressione tedesca.

Il CalendEsercito è stato presentato dal Colonnello Biagio Ferraro, Comandante Militare Esercito “Basilicata” con il contributo storico del Professore Antonio Lerra, Ordinario di Storia Moderna nell’l’Università degli Studi della Basilicata e Presidente della Deputazione Lucana di Storia Patria.

Al termine della proiezione di alcuni filmati d’epoca, il Colonnello Ferraro ha raccontato come, dopo 98 giorni di aspri combattimenti condotti lungo tutto il nostro Paese e culminati con la conquista di Mignano Monte Lungo, le Bandiere Italiane ed Americane sventolarono in cima al Monte Lungo ridando dignità nazionale ed internazionale all’Esercito Italiano che non si era arreso al nemico, ma che aveva continuato a combattere al fianco degli alleati liberando il Paese dall’oppressione nazifascista.

L’evento, che è stato allietato dagli interventi musicali di alunni e docenti del liceo musicale “Walter Gropius” di Potenza, si è svolto alla presenza di numerosi studenti provenienti anche dagli Istituti Superiori “Einstein – De Lorenzo e Di Pasca “ di Potenza.

Presenti anche diverse Autorità civili, militari e Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Sarà possibile acquistare una copia da collezione del CalendEsercito 2023 presso i 250 punti vendita di Giunti Editore.

Il prodotto editoriale, contribuirà a sostenere l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite.

L’ente benifico assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.

Ecco alcune foto del calendario e dell’evento di presentazione svoltosi a Potenza.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)