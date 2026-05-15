Tradizione in sartoria: l’abito ruotese simbolo ambasciatore della Lucania in Argentina

La presidente del Centro Multiculturale Lucano e del gruppo folk “Fior di Lucania” di Rosario, in Argentina, Yamila Sperduti, di origini ruotesi e nipote di Carmela Pizzichillo e Vito Mariano, è stata ricevuta oggi al Comune di Ruoti dal Sindaco, Avv. Franco Gentilesca, dalla Vicesindaca Maria Troiano e dall’Assessore Felice Faraone, che l’hanno accolta con piacere.

Il gruppo “Fior di Lucania”, realtà culturale impegnata nella valorizzazione e promozione del patrimonio folkloristico lucano nel mondo, diffonde le tradizioni popolari della Basilicata in tutta l’Argentina attraverso giovani entusiasti, discendenti di ruotesi e lucani — e non solo — che si dedicano con grande cura e passione alla promozione della cultura lucana oltre oceano.

A guidare il gruppo è la Prof.ssa Gabriela Rossetti, capogruppo e ricercatrice appassionata, che da anni conduce studi approfonditi sulla tradizione popolare della Basilicata, contribuendo a mantenerla viva anche dall’altra parte del mondo.

L’associazione sta attualmente lavorando a un importante progetto sartoriale sull’abito tradizionale lucano e, in particolare, su quello ruotese, scelto per le loro esibizioni come simbolo e ambasciatore dell’identità lucana in Argentina, con l’obiettivo di tramandarne la manifattura.

La presidente Yamila Sperduti è giunta a Ruoti anche per approfondire le ricerche sulla propria famiglia d’origine e per incontrare l’amministrazione comunale, ribadendo il legame profondo con le proprie radici e sottolineando l’orgoglio della sua identità ruotese.

Questo legame emerge chiaramente dall’amore per le tradizioni che il gruppo conserva e tramanda, infatti per una profonda testimonianza la presidente ha voluto indossare l’abito tradizionale ruotese durante la visita.

L’incontro conferma come le nostre tradizioni continuino a vivere e a fiorire ben oltre i confini del territorio, mantenendo vivo il legame con la comunità ruotese e lucana nel mondo.