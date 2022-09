A Potenza un murales in memoria di Donato Sabia, allenatore straordinario scomparso troppo presto. Ecco i dettagli

Saranno il Sindaco di Potenza Mario Guarente e l’assessore allo Sport Gianmarco Blasi a scoprire un murales dedicato alla memoria di Donato Sabia.

L’appuntamento è in programma Lunedì 12 Settembre 2022 alle ore 15:30, nel Campo Scuola di Atletica Leggera di Macchia Romana.

In tale occasione sarà inoltre svelata la targa di intitolazione dell’impianto all’atleta potentino.

Secondo l’assessore Blasi:

“Un doveroso tributo non solo per i suoi successi, per la sua partecipazione alle Olimpiadi, per la sua carriera nazionale e internazionale, ma soprattutto per la straordinaria persona che è stata e l’esempio che continua a essere per tutti noi.

Allenatore premuroso, che oggi avrebbe compiuto 59 anni, molto attento alla formazione dei giovani, professionista serio ed estremamente umile, collega sempre pronto e disponibile con coloro che hanno lavorato accanto a lui negli uffici comunali”.

Ha sottolineato il Sindaco:

“Affrontava la vita con il sorriso, anche se ricordava ai suoi ragazzi l’importanza del sacrificio, della fatica e della costanza per ottenere i risultati migliori sulle piste di atletica.

Il Campo Scuola era un po’ casa sua, e ci è sembrato giusto che quella ‘casa’ lo ricordasse ai tanti potentini che lì si allenano, a quanti su quella pista gareggiano, e all’intera città”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)