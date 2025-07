A Ruoti la Cronoscalata Ciclistica! I dettagli

Il Comitato Regionale di Basilicata del Centro Sportivo Italiano, venerdì 4 luglio dalle ore 10:00 nella caratteristica Sala Consiliare Taverna Foi di Ruoti, organizza la conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento Nazionale con la 5° Cronoscalata Ruotese.

L’importante assegnazione ottenuta dal CSI Nazionale, che assegnerà il titolo italiano di categoria, vedrà in prima fila la società ASD VeloCity affiliata al Comitato Territoriale CSI di Potenza designata all’organizzazione dell’appuntamento che porterà in terra Lucana ciclisti provenienti da tutta Italia.

Gli atleti affronteranno un tracciato di 9,9 km con un dislivello di 470 metri e una pendenza media e massima rispettivamente di 4,7 e 10%.

Vi aspettiamo per presentare l’evento con la presenza del Sindaco di Ruoti, di autorità civili e sportive, del Presidente Regionale del CSI Basilicata e dei dirigenti dell’ASD VeloCity.