A Ruoti per la festa di San Rocco la tradizionale processione, gli Accipiter in concerto, animazione per i bambini. Ecco il programma civile e religioso

A Ruoti manca poco per i festeggiamenti di San Rocco!

Venerato dalla Chiesa come protettore dei pellegrini, degli appestati e dei contagiati (simbolo di carità e guarigione verso i malati) è anche invocato in molti paesi come protettore degli animali e dagli eventi catastrofici naturali.

Emblema delle sofferenze, è considerato anche il patrono degli invalidi, dei prigionieri e degli emarginati.

Ricco il programma sia civile che religioso.

Il concerto previsto per allietare la serata del 3 Settembre è quello degli Accipiter in Largo Via Roma, ore 21:30.

Gli Accipiter sono un gruppo Etno-folk Lucano che è sulla scena musicale da ormai sei anni.

Ora si ripresentano al pubblico con un nuovo lavoro discografico.

Il titolo è “sta tarantella mozzcà” che, lo si capisce subito, ci presenta una Tarantella che morde.

Il lavoro artistico ci vuole restituire una riflessione sui nostri tempi parlando proprio attraverso il tempo, inteso come strumento di misura del divenire dei giorni.

Ecco i programma civile e religioso.

