Accoglienza e integrazione: a San Severino Lucano evento per la Giornata del Rifugiato

ll 20 Giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Cooperativa Sociale Medihospes, in occasione di questa importante ricorrenza, nella mattinata del 19 Giugno a San Severino Lucano, presso la sede dei suoi uffici, ha offerto la possibilità di informarsi, sul lavoro e le attività del progetto SAI Ordinari del Comune, gestito dalla cooperativa stessa.

La finalità dell’evento è stata coinvolgere e sensibilizzare l’opinione pubblica, sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo che, costretti a fuggire da guerre e violenze, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era parte della loro vita, per cercare Paesi dove possano avere diritti e doveri pari agli altri esseri umani.

Ha rappresentato inoltre un’occasione per raccontare e rendere visibile l’impegno quotidiano rivolto all’accoglienza ed accompagnamento, del personale della Cooperativa, che aiuta, grazie alla rete dell’accoglienza, chi arriva in Italia e fornisce gli strumenti per provare a costruire qui il proprio futuro.

Per chi lavora nel progetto SAI Ordinari Medihospes, del piccolo centro lucano, giornate come questa, rappresentano, soprattutto, un’opportunità per valorizzare e rinsaldare i legami con i tanti soggetti della comunità e del territorio, che collaborano con il Centro per la realizzazione dei progetti di inclusione degli ospiti e che ogni giorno, si impegnano affinchè i nostri paesi possano essere più accoglienti ed inclusivi.

Nel corso della mattina, ai cittadini che si avvicinavano al banchetto informativo, veniva offerto loro, qualsiasi chiarimento ed informazione sul tema dell’accoglienza, dal personale che segue il progetto SAI.

Per favorire una maggiore conoscenza del tema, si è provveduto alla divulgazione di volantini e brochure, alla distribuzione di gadgets promozionali ed all’esposizione dei lavoretti, realizzati dai beneficiari del centro SAI di San Severino Lucano.

Un ringraziamento particolare, va ai cittadini che hanno preso parte alla giornata e che hanno dimostrato curiosità ed interesse, su temi sempre attuali, importanti e delicati per l’opinione pubblica, come l’accoglienza e l’integrazione sociale.