Addio a Mauro Di Francesco, attore di “Sapore di Mare 2” e “Abbronzatissimi”

Mauro Di Francesco, detto Maurino, attore e cabarettista simbolo della commedia italiana degli anni Ottanta, è morto la scorsa notte all’età di 74 anni in ospedale a Roma, dove era ricoverato da un mese per complicazioni di salute.

Una decina di anni fa aveva affrontato un trapianto di fegato che gli aveva salvato la vita, ma negli ultimi tempi le sue condizioni erano nuovamente peggiorate.

Ha recitato in diversi film diretti da Carlo Vanzina, come “I fichissimi”, “Il ras del quartiere” e “Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me”.

E’ apparso in “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”; “Yesterday – Vacanze al mare” e “Ferragosto Ok”.

Nato a Milano il 17 maggio 1951, aveva iniziato a lavorare in teatro giovanissimo, figlio di teatranti (la mamma sarta teatrale, il papà organizzatore amico di Tognazzi e Vianello), aveva esordito a soli 5 anni con il mago Zurlì a cui erano seguiti vari spot pubblicitari, a 15 anni era entrato nella compagnia di Strehler, a 17 anni era nello sceneggiato La freccia nera.