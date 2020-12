AGGIORNAMENTO Coronavirus Basilicata: oltre 50 nuovi Positivi Lucani. Ecco i dati di tutti i Comuni

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI DEL 08.12.2020

Report dati processati il 07 Dicembre 2020

Tamponi di giornata n. 1.095

Tamponi negativi: 1.034

Ricoverati N. 136

DECEDUTI n. 1 con residenza:

Matera

POSITIVI TOTALI N. 61

2 non residenti ma in isolamento in Basilicata:

Puglia

I 59 Positivi Residenti sono così distribuiti:

1 Abriola

13 Avigliano di Lucania

5 Barile

1 Calvello

1 Ferrandina

1 Grassano

1 Lauria

1 Lavello

8 Matera

4 Melfi

1 Miglionico

1 Montescaglioso

2 Pignola

12 Potenza

1 Rapolla

1 Ripacandida

1 Rotondella

1 Salandra (domiciliato a Matera)

1 Scanzano Jonico

1 Tursi

1 Venosa

I 103 Guariti Residenti sono:

1 Abriola

3 Atella

2 Avigliano

1 Barile

1 Cancellara

2 Forenza

5 Genzano di Lucania

3 Latronico

1 Laurenzana

13 Lauria

38 Lavello

1 Matera

4 Melfi

1 Muro Lucano

3 Paterno

1 Policoro

3 Rapolla

4 Rionero in Vulture

8 Ripacandida

1 Senise

1 Stigliano

1 Tramutola

4 Venosa

1 Viggianello

NOTE: riallineamento dati tamponi molecolari totali e tamponi totali negativi con piattaforma Covid-19 Regione Basilicata.a

a

