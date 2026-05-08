Basilicata, agriturismo e turismo rurale: 88 progetti finanziati per oltre 28 milioni di investimenti

«Investire nell’agriturismo significa rafforzare un modello di sviluppo che tiene insieme agricoltura, ospitalità, paesaggio e comunità locali.

Con la consegna degli 88 certificati del bando Agriturismo trasformiamo la programmazione in opportunità concrete per le imprese agricole e per l’intera Basilicata».

Lo dichiara l’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in occasione della consegna dei certificati relativi al bando “Agriturismo”, finanziato nell’ambito del CSR Basilicata 2023-2027.

La misura attiva circa 14 milioni di euro di contributi pubblici e genera un volume complessivo di investimenti che supera i 28 milioni di euro, interessando l’intero territorio regionale. Gli interventi consentiranno il completamento di strutture agrituristiche esistenti, l’ammodernamento di attività già operative e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali legate al turismo rurale.

«Parliamo di interventi – prosegue Cicala – che aiutano le aziende agricole a diversificare il reddito, migliorare la qualità dell’accoglienza e creare nuove occasioni di lavoro, soprattutto nelle aree interne. L’agriturismo rappresenta oggi uno strumento strategico anche per valorizzare il patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico della Basilicata, costruendo un legame sempre più forte tra produzioni agricole, territorio e attrattività regionale».

La misura si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento del comparto agricolo e del turismo rurale lucano, accompagnato anche dall’aggiornamento della normativa regionale dedicata al settore.

«Ogni struttura che investe nella qualità dell’ospitalità rurale – conclude l’assessore – contribuisce a rendere la Basilicata più attrattiva e più capace di generare valore nei territori. L’obiettivo della Regione è sostenere imprese che scelgono di restare, innovare e costruire sviluppo partendo dall’identità autentica delle nostre comunità rurali».