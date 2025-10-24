All’I.C. A. Busciolano di Potenza un’iniziativa europea che celebra la creatività. Ecco di cosa si tratta

Il plesso di San Nicola – ic A. Busciolano – Potenza, ha aderito all’edizione 2025 dell’EU CODE WEEK con motivanti percorsi dal titolo ALGORITMI DEL BENESSERE.

Il tema dell’anno, scelto dall’Istituto, è “Benessere e Salute”, pertanto la finalità dell’iter didattico è stato quello di promuovere un approccio integrato al benessere personale e relazionale attraverso le logiche del pensiero computazionale e le attività di coding unplugged con l’obbiettivo di aiutare i bambini a comprendere che, come un algoritmo guida un robot, anche noi possiamo programmare le nostre giornate per stare bene.

Partendo da una storia letta, gli alunni sono stati protagonisti di un programma strutturato per fasce d’ età; il coding creativo li ha stimolati a mettere in atto idee progettuali di promozione e collaborazione, responsabilità e condivisione.

Prima di arrivare a questo evento finale, hanno svolto esercizi sul quaderno, alla LIM, sul monitor...hanno giocato sui reticoli realizzati nell’atrio, in classe o in palestra…; si sono espressi con disegni, movimenti danzati e con un canto corale.

La manifestazione di oggi si è conclusa con la consegna degli attestati per ciascuna classe/sezione, con il certificato ufficiale da parte dell’Organizzazione dell’EU Code Week e con la voglia di rivivere presto un’ emozionante esperienza condivisa da tutti.

Ecco le foto.