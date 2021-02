Anche la Basilicata è nel Recovery Sud: 50 sindaci vogliono riportare a casa i giovani talenti che “abbiamo perso”. La lettera

Sono 50 i sindaci meridionali di Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata e Molise che si sono uniti per far nascere ‘Recovery Sud‘ con l’intento di chiedere un’accellerazione dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e di mettere i Comuni, a corto di personale e di risorse, in condizione di non perdere questa occasione storica.

Così scrivono al presidente del Consiglio Mario Draghi:

“Caro presidente Draghi,

siamo 50 sindaci che non vogliono, in alcun modo, veder passare il treno del Recovery fund senza che esso riporti nei nostri Comuni quei giovani talenti che negli ultimi anni, con un’emorragia lenta ma costante, abbiamo visto andare via.

Abbiamo deciso così di creare una rete che ci consenta di essere partecipi e protagonisti del processo di cambiamento che, secondo quanto lei ha dichiarato, questo piano dovrà provocare.

Non vogliamo limitarci a chiedere che gli obiettivi del Recovery siano all’altezza della gravità della situazione nei nostri territori.

Vogliamo essere messi in condizione di svolgere bene il nostro ruolo di sindaci, chiedendo di avere in tempi rapidi un cronoprogramma e una sorta di ‘manuale delle istruzioni’ del Pnrr.

Chiedendo ad esempio di dare concretezza al suo proposito di ‘irrobustire le pubbliche amministrazioni del Sud’ attraverso un piano di assunzioni che consenta a ogni nostro Comune di dotarsi di uno staff di almeno 4-5 giovani collaboratori pronti a lavorare sugli obiettivi del Pnrr, da selezionare a livello nazionale attraverso una procedura rigorosa che riconosca una premialità a coloro che hanno acquisito esperienze significative fuori delle nostre regioni.

Solo così riportando al Sud i cervelli che abbiamo perso, attivando le risorse dei nostri territori e scommettendo sulla coesione, si può sperare di rilanciare la nostra nazione“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)